Глава МИД РФ заявил, что война в Сирии окончена

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", – сказал он в интервью газете "Труд".

По словам Лаврова, главная задача теперь – оказание гуманитарной помощи и урегулирование политического кризиса в стране.

В начале сентября СМИ сообщили о гибели трех военнослужащих Сил специальных операций ВС России в Сирии. Они подорвались на мине. Министерство обороны России отрицало информацию о гибели военнослужащих.

В июле 2019 года "Новая газета" сообщила о троих россиянах, которые погибли в Сирии. Убитые, по данным журналистов, работали на частную военную компанию "Щит".

В мае 2018 года во время боев в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибла группа россиян. Минобороны РФ признало смерти четверых российских военнослужащих и посмертно наградило их орденами Кутузова и Мужества. С тех пор прошло более года, но их родные и близкие до сих пор не могут получить "наградные" выплаты: деньги, которые положены тем, кто был удостоен этих орденов. Минобороны свое решение объясняет тем, что мужчины, которые получили награды, уже мертвы.