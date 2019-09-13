Глава МИД РФ заявил, что война в Сирии окончена

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", – сказал он в интервью газете "Труд".
По словам Лаврова, главная задача теперь – оказание гуманитарной помощи и урегулирование политического кризиса в стране.
В начале сентября СМИ сообщили о гибели трех военнослужащих Сил специальных операций ВС России в Сирии. Они подорвались на мине. Министерство обороны России отрицало информацию о гибели военнослужащих.
В июле 2019 года "Новая газета" сообщила о троих россиянах, которые погибли в Сирии. Убитые, по данным журналистов, работали на частную военную компанию "Щит".
В мае 2018 года во время боев в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибла группа россиян. Минобороны РФ признало смерти четверых российских военнослужащих и посмертно наградило их орденами Кутузова и Мужества. С тех пор прошло более года, но их родные и близкие до сих пор не могут получить "наградные" выплаты: деньги, которые положены тем, кто был удостоен этих орденов. Минобороны свое решение объясняет тем, что мужчины, которые получили награды, уже мертвы.
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