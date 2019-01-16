Создать общую конституцию, суд и парламент с Беларусью пока невозможно, но Россия на этом и не настаивает. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Sergėjus Lavrovas
© Itar-Tass / Scanpix

Он отметил, что договор о создании Союзного государства, в частности, включает "много чего из тех вещей, которые в то время объединили нас и побудили создать Союзное государство".

"Там было предусмотрено и принятие конституционного акта, и создание союзного парламента, и суда Союзного государства. В то время это было добровольно согласовано между Москвой и Минском. С течением времени, конечно, стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным, и мы на этом совсем не настаиваем", - заявил Лавров.

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Предельно конкретные вопросы

Министр напомнил, что в ходе последних контактов президентов двух стран российская сторона говорила о тех положениях Союзного договора, которые "в отличие от общей конституции, общего парламента, общего суда, касаются предельно конкретных и практических вещей в сфере экономики и торговли". "Имеются в виду предусмотренные в этом договоре действия по формированию единой денежной единицы, единой денежно-кредитной политики, налоговой политики. Эти вещи напрямую связаны с экономическими и финансовыми отношениями в рамках Союзного государства", - указал он.

Лавров добавил, что у Беларуси не было разногласий с РФ по вопросу о возможности "все-таки посмотреть, как мы можем выполнить вот эти, сугубо практические, конкретные вещи". Он напомнил, что по решению президентов двух стран была создана рабочая группа по разрешению спорных вопросов в реализации договора и развитии интеграции РФ и Беларуси.

"Мы ничего не выдумываем, мы просим наших белорусских коллег, учитывая их заинтересованность в целом ряде вопросов, которые связаны с определением экономической, денежной, кредитной и налоговой политики, посмотреть, как мы можем сблизиться в вопросах, решение которых предполагалось еще 20 лет назад в Союзном договоре, и которые напрямую касаются тех вещей, которые Беларусь хочет решить, в том числе по итогам так называемого налогового маневра, и ряда других вопросов", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

При этом он выразил надежду, что в диалоге Москвы и Минска вокруг налогового маневра возобладает прагматизм. "Я очень надеюсь, что здесь возобладает прагматизм, а не попытки искать в этой абсолютно рабочей ситуации какие-то геополитические замыслы внутри Союзного государства или вне его", - резюмировал он.

ТАСС
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