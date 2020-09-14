Глава МИД РФ Сергей Лавров отменил визит в Берлин, намеченный на 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства в понедельник, 14 сентября, менее чем за сутки до планировавшейся встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Масом (Heiko Maas).

Как утверждает российский МИД, 3 сентября Берлин уведомил об изменениях в рабочем графике Маса, "в связи с чем его участие в церемонии (закрытия Года научно-образовательных партнерств. - Ред.) отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа". "Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В.Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров - сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита ", - указывается далее в заявлении МИД РФ.

Берлин был проинформирован об отмене визита Лаврова

По этим данным, германская сторона проинформирована об отмене визита в Берлин, а Лавров направит приветствие участникам церемонии закрытия Года научно-образовательных партнерств.

В последние недели глава МИД Германии неоднократно выступал с резкими заявлениями в связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея навального. Хайко Мас, в частности, увязал отравление Алексея Навального с продолжением строительства газопровода "Северный поток - 2". "Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", - заявил он 6 сентября. Мас признал, что прекращение строительства трубопровода причинит ущерб германским и европейским компаниям. Вместе с тем, по его словам, было бы неправильно "с самого начала исключать" какие-либо последствия для этой инициативы в связи с событиями вокруг Навального.

Отравление Навального "Новичком"

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находится в искусственной коме уже 20 дней.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель. 14 сентября стало известно, что к таким же выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции, куда обратилась немецкая сторона для проверки своих результатов.

Российское руководство отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.