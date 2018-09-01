"В нынешней ситуации невозможно разговаривать о ближайших встречах в "нормандском формате", как этого многие хотят наши европейские партнеры", - заявил он.

По словам Лаврова, "это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать".

"Мы этим сейчас занимаемся", - заявил глава МИД РФ и добавил, что убийство Захарченко - "провокация Украины, направленная на срыв Минских договоренностей".

В начале августа Лавров заявлял, что новая встреча в "нормандском формате" может состояться "при условии выполнения предыдущих договоренностей", имея в виду разведение сил и средств в районе 3 населенных пунктов на Донбассе.

Ранее 1 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что гибель Захарченко - "провокация, которая ведет к повышению напряженности" на Донбассе.

Также Песков сообщил, что Путин "пока не планирует контактов с и.о. главы ДНР Дмитрием Трапезниковым".

31 августа российские СМИ сообщили о гибели главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко в результате взрыва в центре Донецка. Позже в "ДНР" заявили, что в результате взрыва погибли два человека, девять - пострадали.

На экстренном заседании "правительства" боевиков ОРДО объявили, что временно исполняющим обязанности лидера ОРДО станет так называемый "первый вице-премьер" Дмитрий Трапезников.

В СБУ подтвердили информацию о гибели Захарченко.

В России также подтвердили гибель Захарченко, при этом в его убийстве обвинили Украину. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством главаря боевиков ОРДО.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье "акт международного терроризма" (ст. 361 УК РФ).

В связи с убийством Захарченко въезд и выезд из Донецка закрыли. Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил, что боевики не выпускают людей с территории оккупированной Донецкой области ни в Россию, ни на оккупированную территорию Луганской области. По его данным, Донецк окружен военной техникой, все военизированные подразделения НПФ приведены в боевую готовность, а ближайшее окружение Захарченко пытается бежать с территории "ДНР".

РосСМИ сообщили о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные - "украинские диверсанты и связанные с ними лица".