"В нынешней ситуации невозможно разговаривать о ближайших встречах в "нормандском формате", как этого многие хотят наши европейские партнеры", - заявил он.
По словам Лаврова, "это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать".
"Мы этим сейчас занимаемся", - заявил глава МИД РФ и добавил, что убийство Захарченко - "провокация Украины, направленная на срыв Минских договоренностей".
В начале августа Лавров заявлял, что новая встреча в "нормандском формате" может состояться "при условии выполнения предыдущих договоренностей", имея в виду разведение сил и средств в районе 3 населенных пунктов на Донбассе.
Ранее 1 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что гибель Захарченко - "провокация, которая ведет к повышению напряженности" на Донбассе.
Также Песков сообщил, что Путин "пока не планирует контактов с и.о. главы ДНР Дмитрием Трапезниковым".
31 августа российские СМИ сообщили о гибели главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко в результате взрыва в центре Донецка. Позже в "ДНР" заявили, что в результате взрыва погибли два человека, девять - пострадали.
На экстренном заседании "правительства" боевиков ОРДО объявили, что временно исполняющим обязанности лидера ОРДО станет так называемый "первый вице-премьер" Дмитрий Трапезников.
В СБУ подтвердили информацию о гибели Захарченко.
В России также подтвердили гибель Захарченко, при этом в его убийстве обвинили Украину. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством главаря боевиков ОРДО.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье "акт международного терроризма" (ст. 361 УК РФ).
В связи с убийством Захарченко въезд и выезд из Донецка закрыли. Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил, что боевики не выпускают людей с территории оккупированной Донецкой области ни в Россию, ни на оккупированную территорию Луганской области. По его данным, Донецк окружен военной техникой, все военизированные подразделения НПФ приведены в боевую готовность, а ближайшее окружение Захарченко пытается бежать с территории "ДНР".
РосСМИ сообщили о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные - "украинские диверсанты и связанные с ними лица".
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