Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду предупредил об опасности, связанной со смешанными сигналами Вашингтона о выводе американских войск из северных районов Сирии.

По его словам, курды "крайне встревожены" заявлениями США и опасаются, что они могут "всколыхнуть весь регион".

"Этого необходимо любой ценой избежать", – заявил Лавров после переговоров в столице Казахстана Нур-Султане.