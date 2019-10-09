Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду предупредил об опасности, связанной со смешанными сигналами Вашингтона о выводе американских войск из северных районов Сирии.
По его словам, курды "крайне встревожены" заявлениями США и опасаются, что они могут "всколыхнуть весь регион".
"Этого необходимо любой ценой избежать", – заявил Лавров после переговоров в столице Казахстана Нур-Султане.
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