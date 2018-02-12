"Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Здесь, в зоне ЧС, мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков, тяжелый снег и рельеф местности", - рассказал Пучков.
По его словам, подразделения МЧС взаимодействуют со всеми федеральными структурами, а также службами Московской области. "Ведется работа по поиску фрагментов тел, организации их идентификации, а также оказанию помощи Следственному комитету по выполнению всех процессуальных действий для выявления причин катастрофы", - заявил министр.
Пучков подчеркнул, что сейчас основной приоритет работы - оказание помощи всем семьям погибших. Для этого осуществляется взаимодействие со всеми регионами, откуда были пассажиры Ан-148.
Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Подтверждена гибель всех 65 пассажиров и шести членов экипажа.
Очевидцы ранее рассказывали, что самолет после крушения оставил воронку глубиной около двух метров и диаметром примерно в 17 метров. По всей видимости, он взорвался при ударе о землю. Некоторые свидетели трагедии утверждали, что у самолета сперва что-то взорвалось под крылом, и оно загорелось. Затем произошла еще одна вспышка и судно резко упало вниз.
Официально о возможных причинах произошедшего пока не говорят. Рассматриваются различные версии, включая столкновение с вертолетом и ошибки при подготовке самолета к вылету. Не исключается и версия теракта, но она считается маловероятной.
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