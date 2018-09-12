Глава карельского "Мемориала" лишился права опеки над ребенком после возбуждения дела

"После возбуждения уголовного дела ребенок был из семьи изъят, отношения с Дмитриевым… были прекращены, ребенок был передан родной бабушке, - пояснил Сараев. - На сегодняшний день никакой речи не может быть, чтобы ребенка вернуть в семью Дмитриева, который был приемным родителем и утратил доверие".

Слова Сараева прозвучали в кулуарах международного семинара "Защита прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья", который проходит в Санкт-Петербурге.

По словам омбудсмена, органы опеки с самого начала были против передачи девочки в семью Дмитриева, но он добился положительного решения через суд. В настоящее время опекуном потерпевшей является бабушка. Вместе с девочкой она проживает в одном из районов Карелии.

Сараев напомнил, что 1 сентября неизвестный пытался посетить семью и школу несовершеннолетней и получить комментарий по уголовному делу, а также сфотографировать ребенка. Сараев призвал журналистов и блогеров не пытаться взять у девочки интервью, а отнестись к ней с пониманием, потому что это ребенок, у которого травмирована психика.

Напомним, вначале известного историка и правозащитника Юрия Дмитриева обвиняли в развратных действиях (ст. 135 УК РФ) и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери (п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела стали фотографии обнаженной дочери, которые Дмитриев хранил на своем компьютере в папках "здоровье" и "контроль".

Сам историк говорил, что фотографировал девочку по рекомендации врачей, чтобы контролировать ее физическое развитие. Эти фотографии Дмитриев никому не показывал и никому не отправлял. В 2015 году он сделал всего одну фотографию, а в 2016 году - ни одной.

Историк находился под следствием с 13 декабря 2016 года. 5 апреля 2018 года Петрозаводский горсуд полностью оправдал 62-летнего Дмитриева по "сексуальным" статьям, признав его виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия.

Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриева отпустили на свободу. Ему необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции Федеральной службы исполнения наказаний.

Однако прокуратура оспорила этот вердикт, и в середине июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. 27 июня Дмитриева снова задержали. На следующий день стало известно, что в отношении историка возбуждено новое уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Историка арестовали на два месяца.

По версии следствия, с 2012 по 2016 год Дмитриев в Петрозаводске совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Адвокат историка Виктор Ануфриев рассказывал, что дело возбудили на основании двух бесед с девочкой. Первый раз с ней разговаривала родная бабушка и психолог, во второй раз - следователь и психолог. Юрист считает, что следователь "специально пытался получить от нее информацию, убийственную, так скажем, для Юрия Алексеевича", пишет "Медиазона".

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии - в Сандармохе. По официальным данным, там покоятся останки 7,5 тысячи репрессированных. В защиту руководителя карельского отделения "Мемориала" ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

По странному стечению обстоятельств уголовное преследование Дмитриева совпало с очередной попыткой "переписать" историю. В 2016 году, за несколько месяцев до ареста Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии, два карельских историка Юрий Килин и Сергей Веригин предложили другое объяснение захоронений в Сандармохе. По их версии, в 1941-1944 годах финны, оккупировавшие эту территорию, расстреливали в Сандармохе пленных красноармейцев. Участники дискуссии также говорили о том, что количество жертв сталинских репрессий, убитых в Сандармохе, может быть завышено.

А летом 2018 года, когда Дмитриев вновь оказался под следствием, Российское военно-историческое общество, председателем которого является министр культуры Владимир Мединский, решило провести раскопки в Сандармохе с целью поиска расстрелянных советских военнопленных. Причем земляные работы велись прямо на территории мемориального кладбища, писала Meduza. После извлечения останков установить их принадлежность не удалось. Организаторы раскопок заявили, что нашли пленных красноармейцев, расстрелянных финнами. Другие же исследователи полагали, что останки принадлежат солдатам, погибшим в бою, или же репрессированным.