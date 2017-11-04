Глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна обратилась к россиянам в связи со 100-летием Октябрьской революции. Текст обращения приводит в субботу, 4 ноября, агентство "Интерфакс".
Великая княгиня призвала соотечественников независимо от их взглядов признать, что революция была "общей бедой". "Невозможно считать благом, когда дети убивают родителей, а родители - детей, когда истребляют друг друга братья и сестры", - отметила она. По мнению главы Дома Романовых, главной причиной революции стал "глубокий духовный кризис". "Следует признать, что элита Российской империи не смогла в тот момент найти удовлетворительный ответ на стремление нации к обновлению", - продолжила она.
"Оппозиционеры и умеренные революционеры, отстранившие от власти Императора в феврале 1917 года, не могли удержать власть. Они ввергли страну в хаос, и им на смену в октябре пришла наиболее радикальная революционная партия, обещавшая народу воплотить все его чаяния и приступившая к грандиозному эксперименту по установлению принципиально нового мироустройства", - описала свой взгляд на революционные события великая княгиня.
Глава Дома Романовых - против тоталитаризма и фальсификации истории
В то же время глава Дома Романовых убеждена, что недопустимо "пытаться вычеркнуть Советскую эпоху из истории России или изображать ее исключительно в черных тонах". "Неверно добиваться примирения и созидать единство на фальсификациях истории, на замалчивании или сознательном искажении фактов", - говорится в обращении.
Великая княгиня подчеркнула, что те, кто "истинно любят Родину", должны считать неприемлемыми "богоборчество, тоталитаризм, террористические методы управления и массовые репрессии, варварство в отношении историко-культурного наследия". Для подлинного единения россиян нужно, чтобы люди разных взглядов "уважали оппонентов и были готовы сотрудничать с ними на общей основе любви к своей Родине", подытожила глава Дома Романовых.
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