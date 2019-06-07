На форуме в Санкт-Петербурге подписан документ, определяющий рамки для расширения сотрудничества ФРГ и РФ в повышении эффективности российской экономики.
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Несмотря на существенные политические разногласия, Германия и Россия впервые за последние несколько лет подписали совместный документ об углублении экономического сотрудничества. В рамках Петербургского международного экономического форума в пятницу, 7 июня, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) и министр экономического развития РФ Максим Орешкин приняли программу "Партнерство для эффективности".

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Ее цель - повышение эффективности экономики РФ с помощью немецких технологий. Планируется сотрудничество в улучшении производительности труда, подготовке и повышении квалификации сотрудников, а также обмене опытом и информацией о соответствующих правовых нормах.

По словам Петера Альтмайера, Берлин намерен развивать экономические отношения с РФ, несмотря на санкции, чтобы "внести вклад в появление между Россией, Украиной и Европой пространства благополучия, которое предлагает перспективу экономического роста и повышает стабильность в регионе".

Отвечая на вопрос корреспондента DW о санкциях ЕС, Альтмайер заверил, что правительство ФРГ сделает все возможное для возобновления переговоров "нормандской четверки" на высшем уровне и продолжения встреч на уровне министров иностранных дел.

Углубление сотрудничества в экономике вопреки политическим проблемам

После принятия новой инициативы Альтмайер признал наличие существенных нерешенных проблем в отношениях Берлина и Москвы. "Конфликты привели к колоссальному снижению развития европейско-российских отношений, поэтому мы хотим это сотрудничество интенсифицировать в рамках возможного", - сообщил он.

Подписанный документ, по словам Петера Альтмайера, определяет рамки сотрудничества. Глава германского ведомства пообещал прилагать усилия к тому, чтобы немецкие инвестиции в России получали необходимую защиту от рисков, и указал на недавнее открытие завода Daimler под Москвой и "большие инвестиционные планы других немецких компаний".

Одновременно Альтмайер подчеркнул, что санкции ЕС против РФ останутся в силе, "пока не будут устранены причины, сыгравшие решающую роль в их принятии". По его словам, Евросоюз ожидает полной реализации плана мирного урегулирования в Донбассе после прихода к власти нового президента Украины Владимира Зеленского.

Deutsche Welle
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