На американской военной базе в Сирии Эт-Танф располагаются отряды боевиков "Исламского государства" (ИГ), которые там же проходят подготовку. Об этом рассказал глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в интервью "Комсомольской правде", передает РБК.
Valerijus Gerasimovas
© RIA/Scanpix

По его словам, эта база находится на границе Сирии, Иордании и Ирака.

"По данным космической и других видов разведки на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся, — отметил начальник Генштаба. — Это фактически — ИГ. Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название — "Новая сирийская армия" и другие", задачей которых является дестабилизация обстановки в регионе.

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Герасимов напомнил о материале телеканала Би-би-си, который рассказал о секретном соглашении, которое позволило сотням террористов ИГ и их семьям покинуть Ракку под прикрытием сил международной коалиции и курдов, которые держат сирийский город под своим контролем.

"Четыреста человек были вывезены курдами под прикрытием американцев в лагерь Шаддади — это на северо-востоке Сирии. Это подконтрольная курдам территория и там также находится американская база. Кроме того, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района где курды наступали", — добавил он.

По оценке Герасимова, в Шаддади в настоящее время находится около 750 боевиков, в Эт-Танфе — 350. Вся территория Эт-Танфа, при этом, блокирована по периметру правительственными войсками Сирии. "Самое главное — несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков. Когда контроль был послабее, из района Эт-Танфа выходило даже порядка 350 боевиков", — заметил собеседник. Он отметил, что была угроза захвата этими террористами сирийского города Каръятен, но армия Асада при поддержке ВКС России "вовремя приняли меры" и нанесли удар по этим формированиям.

Ранее российские военные обвиняли США в прикрытии отрядов "Исламского государства" с целью продвижения своих интересов на Ближнем Востоке, из-за чего мешают действиям авиации России. В Минобороны тогда отметили, что дважды обращались к командованию коалиции с предложением о совместных атаках на отходящие от Абу-Кемаля колонны боевиков, однако получили отказ.

В начале октября российское оборонное ведомство назвало главной помехой разгрому ИГ действия американских военных, которые, по словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, контролировали территорию вокруг Эт-Танфа, откуда проводились атаки боевиков.

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