Генпрокурор Юрий Чайка покинул свой пост

На эту должность Владимир Путин предложил заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.

Освобождение Чайки от обязанностей и назначение Краснова Совфед планирует рассмотреть 22 января, рассказал источник в верхней палате парламента.

Пятнадцатого января после оглашения послания главы государства Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку. Сейчас идет процесс формирования нового правительства.

Чайка занимал пост генерального прокурора с июня 2006 года. Чем именно он займется в дальнейшем, пока не известно.

Краснов является зампредседателя СК с 2016-го.