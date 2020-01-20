Генпрокурор Юрий Чайка покинул свой пост

Юрий Чайка покидает пост генерального прокурора России "в связи с переходом на другую работу", сообщили в пресс-службе президента, пишет "РИА Новости".
Jurijus Čaika
© RIA/Scanpix

На эту должность Владимир Путин предложил заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.

Освобождение Чайки от обязанностей и назначение Краснова Совфед планирует рассмотреть 22 января, рассказал источник в верхней палате парламента.

Пятнадцатого января после оглашения послания главы государства Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку. Сейчас идет процесс формирования нового правительства.

Чайка занимал пост генерального прокурора с июня 2006 года. Чем именно он займется в дальнейшем, пока не известно.
Краснов является зампредседателя СК с 2016-го.

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