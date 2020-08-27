Генпрокуратура РФ не видит оснований для уголовного дела об отравлении Навального

Генпрокуратура России не видит оснований для возбуждения уголовного дела в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. "Каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено", - заявил "Интерфаксу" в четверг, 27 августа, представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Российская сторона запросила у Германии правовую помощь, в частности, попросила предоставить документы с результатами обследования Навального в Берлине. В свою очередь, Россия готова предоставить Германии экспертизы и исследования, проведенные после госпитализации Навального в Омске. По словам Иванова, "германские партнеры подтвердили получение запроса о правовой помощи и свое намерение взаимодействовать с правоохранительными органами РФ".

Германия, ЕС и США призвали расследовать отравление Навального

Навальный потерял сознание в самолете, выполнявшем рейс Томск-Москва 20 августа. После экстренного приземления в Омске политик был госпитализирован. 22 августа его удалось перевезти для лечения в Берлин. После того, как 24 августа стало известно, что эксперты "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас "настоятельно призвали" Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении.

С требованием независимого расследования выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и глава Госдепартамента США Майк Помпео.