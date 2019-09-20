Генеральная прокуратура России обжаловала приговор суда актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии по обвинению в насилии в отношении сотрудника ОМОНа на несогласованной акции протеста в Москве 3 августа. Надзорный орган просит назначить молодому человеку "наказание, не связанное с реальным лишением свободы", говорится в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном в четверг, 19 сентября. Днем ранее заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев направил в Мосгорсуд ходатайство об изменении меры пресечения молодому человеку.

Вынесенный Устинову приговор "подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости", отмечается в документе. При этом ведомство "не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий".

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил к 3,5 года колонии общего режима актера Павла Устинова по обвинению в применении насилия к омоновцу на акции за честные выборы в Мосгордуму. Молодой человек отказался признавать вину, заявив, что не принимал участия в акции 3 августа, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании.

Обращения деятелей культуры, петиция и одиночные пикеты в поддержку Устинова

После вынесения приговора целый ряд российских деятелей культуры опубликовали в соцсетях заявления в поддержку актера. Его коллега Александр Паль разместил онлайн-петицию в адрес главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с призывом немедленно освободить Устинова. На момент публикации материала обращение подписали свыше 142 тысяч человек. У здания администрации президента в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошли серии одиночных пикетов в поддержку начинающего актера.