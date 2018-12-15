В начале недели президент РФ Владимир Путин пообещал членам Совета по правам человека поручить Генпрокуратуре проверку дела Пономарева, при этом он отметил, что не готов ставить под сомнение решение суда, назначившего правозащитнику сначала 25, а затем 16 суток ареста.

В Генпрокуратуре отметили, что 25 октября Пономарев на своей странице в Facebook, на которую подписано более 8,7 тысячи человек, призвал принять участие в несогласованном митинге на Лубянской площади. "Проведение заявленного организаторами публичного мероприятия было предложено по другому маршруту, о чем Пономарев, указанный в заявке на проведение публичного мероприятия как его организатор, знал", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что в июле Пономарев уже привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга, на него был составлен новый протокол. В Генпрокуратуре подчеркнули, что Тверской суд вынес наказание в виде 25 суток "с учетом состояния здоровья и возраста" правозащитника.

Таким образом, надзорное ведомство фактически признало арест 77-летнего Пономарева законным, однако отметило, что "прокурор в рассмотрении дел указанной категории участия не принимает".

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал РИА "Новости", что после проверки законности ареста "при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования".

Напомним, 5 декабря Тверской районный суд Москвы признал Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции и назначил ему 25 суток ареста за призывы к участию в акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов дела "Нового величия" и "Сети" у здания ФСБ на Лубянке.

7 декабря Мосгорсуд снизил срок ареста до 16 суток. Пономарева также не отпустили на прощание с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, которая была его давней соратницей. За правозащитника вступились многие общественные деятели и политики, его адвокаты обратились в Европейский суд по правам человека.

11 декабря вопрос о судьбе Пономарева был поднят на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, в котором участвовал Владимир Путин. Комментируя арест правозащитника, президент отметил, что "речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям", и привел аналогию с массовыми беспорядками во Франции.

"Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд. Страна потом погружается в условия чрезвычайного положения", - сказал Путин.