"Официальных документов по танкеру [от украинской стороны] мы не получили", – заявили в консульстве. На данный момент ответа от украинской стороны не поступило.
Танкер Neyma был задержан 25 июля, на борту судна прошел обыск, члены экипажа (10 человек, все россияне) были допрошены следователями. На следующий день моряки вернулись в Россию.
В СБУ считают, что задержанный танкер в ноябре 2018 года был использован российскими пограничниками в операции по захвату 24 украинских моряков. В частности, по данным СБУ, судно по приказу российских пограничников блокировало в Керчь-Еникальском канале в Керченском проливе малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал задержания танкера "пиратским захватом".
"Это нельзя отождествлять с событиями в Керченском проливе. Там было нарушение госграницы России украинскими кораблями, а здесь,
извините, наш корабль был в порту. Его взяли, задержали и захватили", –
заявил сенатор. Также он предложил рассмотреть вопрос о танкере Морскому трибуналу ООН.
В ноябре 2018 года российские пограничники сначала протаранили, а затем обстреляли три украинских корабля в Керченском проливе недалеко от берегов аннексированного Крыма. По утверждению украинских властей, это произошло после того, как корабли покинули 12-мильную зону у берегов России – то есть вне территории, которую Россия после аннексии называет своей.
Пограничники захватили 24 человека, которые были на кораблях. Сначала их поместили в изолятор в Крыму, а затем перевезли в Москву и уже более полугода содержат в СИЗО Лефортово. На данный момент их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ, и власти России собираются судить их по уголовной статье. Украина же настаивает, что захваченные украинские моряки являются военнопленными, а не уголовными преступниками.
В апреле Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, и суд вынес решение в ее пользу, предписав освободить моряков и корабли. Россия решение трибунала исполнять отказалась. Единственное, на что российские власти готовы были согласиться, – передать моряков Украине под письменные гарантии властей, что уголовное преследование моряков на родине будет продолжено, причем "в соответствии с российским законодательством". Украинские власти на эти условия не согласились.
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