"Сейчас же за ним вот так не прилетишь - американцы же не дают визы… Пока вопрос не решен. Я сомневаюсь, что у них [родных] будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи", - сказал генконсул.
По словам дипломата, теоретически возможна ситуация, при которой тело погибшего отправят в Россию без присутствия его родственников. Заниматься этим вопросом должна будет страховая компания. Генконсульство в этом случае готово оказать необходимую помощь.
"Он был застрахован, поэтому сейчас мы ждем соответствующих бумаг из страховой компании. Потом будут репатриировать тело или проводить кремацию. Пока это не ясно", - добавил Писарев.
Трагический инцидент произошел 27 августа. По данным СМИ, группа из 30 молодых людей арендовала три понтонные лодки в гавани водохранилища Пауэлл Вахваа и отправились в плавание. Несколько человек купались без спасательных жилетов. Поднялся сильный ветер, в результате один мужчина утонул, а несколько его попутчиков были ранены винтами судна. Погибшим оказался 20-летний житель Санкт-Петербурга Александр Курганов.
Проблемы с выдачей американских виз россиянам начались год назад, когда Россия потребовала от США сократить численность работников дипучреждений, чтобы привести его в соответствие с числом работников российских дипучреждений в США. В ответ госдепартамент потребовал закрыть российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке.
В марте власти США выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство в Сиэтле. В качестве ответных мер Москва выслала 60 американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Петербурге.
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