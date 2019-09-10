По какой причине Синдееву вызвали в СК, пока неизвестно. В повестке, которую получила Синдеева, сказано, что ее в качестве свидетеля допросит старший следователь по особо важным делам Рустам Габдуллин. Ранее сообщалось, что именно он ведет расследование "московского дела".
"Дождь" 27 июля вел прямую трансляцию с несанкционированной акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Во время эфира в студию пришла полиция и вручила главреду телеканала Александре Перепеловой повестку на допрос в качестве свидетеля.
Путин уволил из силовых структур России около 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от...
Süddeutsche Zeitung: Главный инструмент сохранения власти Путина больше не функционирует
"Партии Путина, очевидно, приходит конец. Скоро ему...
У сторонников Алексея Навального в пяти городах проходят обыски
Обыски проводятся в офисах штабов Навального в Самаре,...
Ученый из Ижевска, выступающий за сохранение удмуртского языка, поджег себя у здания Госсовета
В Ижевске 79-летний бывший директор Института человека...
Гендиректора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вызвали на допрос в СК
Следственный комитет вызвал на допрос гендиректора...
TOP новостей
В Литве представлен порядок выплаты компенсации на покупку более экологичного автомобиля (26)
Министерство охраны окружающей среды Литвы...
Едва сводящая концы с концами пенсионерка: очень обидно, что государство так поступает (64)
Одежда – только из секонд-хенда, еда – только со...
В сентябре в городах Литвы растет число ДТП: виноваты и лихачи, и те, кто стоит в заторах
Терпение , терпение и еще раз терпение – вот основной...
Всеволод Чернозуб. Больше проблем внутри России – меньше международная активность Кремля
Единым днём голосования в России завершился...
В парламенте распалась фракция "Порядка и справедливости": среди правящих не прекращаются разногласия
Из парламентской фракции "Порядка и справедливости"...