Следственный комитет вызвал на допрос гендиректора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву. Она сообщила в твиттере, что допрос начнется в 10 утра 10 сентября.
Rusijos policija sulaikė šimtus protestuotojų
© AFP / Scanpix

По какой причине Синдееву вызвали в СК, пока неизвестно. В повестке, которую получила Синдеева, сказано, что ее в качестве свидетеля допросит старший следователь по особо важным делам Рустам Габдуллин. Ранее сообщалось, что именно он ведет расследование "московского дела".

"Дождь" 27 июля вел прямую трансляцию с несанкционированной акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Во время эфира в студию пришла полиция и вручила главреду телеканала Александре Перепеловой повестку на допрос в качестве свидетеля.

Медуза
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Гендиректора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вызвали на допрос в СК

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