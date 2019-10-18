По его словам, импортные компрессоры теперь "стоят мертвым грузом, не работают до сих пор". "Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились", - сетует представитель "Газпрома", который 15 лет назад был символом "сырьевой супердержавы". Взамен зарубежных планируется закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства. Соответствующее предложение уже представило казанское предприятие ЗАО НПП "Компрессор".

Примечательно, что об импортозамещении российские чиновники самого высокого ранга говорят в полный голос как минимум с 2014 года, когда в отношении РФ стали вводить санкции. Однако в "Газпроме" решили переходить на отечественные разработки только теперь.

Зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов отметил, что экономические показатели оборудования казанского завода, судя по предоставленной информации, выше, чем у зарубежных. Он добавил, что российский образец может быть принят на замену установке LMF.

В "Газпроме" также сообщили, что две мобильные компрессорные станции производства LMF были отключены в 2012 году в ходе опытных испытаний "на объекте дочернего общества". "В процессе испытаний оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем, потенциальный российский поставщик вернул его себе", - сказали в компании. Там добавили, что по инициативе "Газпрома" начались разработки аналогичного отечественного оборудования.

Источник в компании объяснил РБК, что компрессоров LMF в "Газпроме" не очень много, однако они играют важную роль. Это оборудование используется на мобильных передвижных компрессорных установках при ремонте газопроводов. "Такие компрессоры нужны, чтобы стравливать газ при снижении давления в трубе, не допуская его выбросов в атмосферу и ущерба природе. Их выход из строя может затруднить быстрый ремонт газопроводов в случае аварий или планового ремонта: оборудование требует замены", - сказал он.

По словам другого, близкого к "Газпрому" собеседника, отключить дистанционно компрессор и подобное оборудование может со спутника сам его производитель. "Обычно при заключении сервисного контракта на обслуживание компрессоров можно произвести дистанционно исправление ошибки его работы, отключение также возможно. Не исключено, что оборудование отключили после истечения сроков сервисного контракта или гарантийных сроков. А если оно попало под санкции, то производитель не мог продолжать его обслуживание", - отметил источник. По его словам, у "Газпрома" есть старые компрессоры американского и швейцарского производства, и риск их отключения также не исключен.

"Без компрессоров снижается давление в газотранспортной сети, пропускная способность тоже падает", - отметил еще один собеседник, близкий к "Газпрому". На компрессорных станциях стоят стационарные компрессоры, их отключение было бы критичным для газопроводов, а мобильных - нет, добавил он.

Мобильные компрессорные станции используются в дочерних обществах ОАО "Газпром" с 2010 года, сообщал ранее "Газпром".

Добавим, что современные технологии теоретически позволяют "отключить" не только критически важное оборудование на отдельных российских предприятиях, но и всю российскую экономику от обслуживания в рамках международной финансовой системы. Так, последние годы серьезные опасения у российских чиновников вызывает перспектива лишиться возможности сотрудничества с международной системой межбанковской коммуникации (SWIFT). К ней подключено более 11 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира. В России сообщество насчитывает более 600 участников, включая Банк России и крупнейшие коммерческие банки. В правительстве РФ признают, что полноценной замены SWIFT найти так и не удалось.