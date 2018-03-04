«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» в Стокгольмском арбитраже. Об этом журналистам рассказал зампредседателя правления компании Александр Медведев, передает ТАСС.
Gazprom
© Sputnik/Scanpix

«И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», — подчеркнул Медведев.

Ранее 3 марта главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания направит «Газпрому» письмо с предложением пересмотреть тарифы на транзит газа. Если «Газпром» откажется, «Нафтогаз» готов снова обратиться в арбитраж.

Тяжба «Газпрома» и «Нафтогаза» началась в июне 2014 года. Спор включал в себя требования сторон по цене и объемам поставок газа, а также по условиям и тарифам на транзит российского газа через Украину.

«И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», — подчеркнул Медведев.

Ранее 3 марта главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания направит «Газпрому» письмо с предложением пересмотреть тарифы на транзит газа. Если «Газпром» откажется, «Нафтогаз» готов снова обратиться в арбитраж.

Тяжба «Газпрома» и «Нафтогаза» началась в июне 2014 года. Спор включал в себя требования сторон по цене и объемам поставок газа, а также по условиям и тарифам на транзит российского газа через Украину.

РБК
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