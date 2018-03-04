«И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», — подчеркнул Медведев.
Ранее 3 марта главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания направит «Газпрому» письмо с предложением пересмотреть тарифы на транзит газа. Если «Газпром» откажется, «Нафтогаз» готов снова обратиться в арбитраж.
Тяжба «Газпрома» и «Нафтогаза» началась в июне 2014 года. Спор включал в себя требования сторон по цене и объемам поставок газа, а также по условиям и тарифам на транзит российского газа через Украину.
«И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», — подчеркнул Медведев.
Ранее 3 марта главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания направит «Газпрому» письмо с предложением пересмотреть тарифы на транзит газа. Если «Газпром» откажется, «Нафтогаз» готов снова обратиться в арбитраж.
Тяжба «Газпрома» и «Нафтогаза» началась в июне 2014 года. Спор включал в себя требования сторон по цене и объемам поставок газа, а также по условиям и тарифам на транзит российского газа через Украину.
На Собчак напали и облили "за Жириновского" в центре Москвы (14)
В центе Москвы совершено нападение на кандидата в...
"Газпром" начал расторгать контракты с "Нафтогазом" (7)
«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с...
"Хочешь работать - приходи": как собрали митинг за Путина в Лужниках (312)
Предвыборный митинг Путина в Лужниках собрал столько...
На митинге в поддержку Путина в "Лужниках" задержали сторонников Навального (31)
В Москве на территории комплекса "Лужники" в...
TOP новостей
Покинула родину и устроилась в Швеции: быть в Литве простым человеком невозможно (94)
Юстина родом из трехдетной семьи и работает с 16-ти лет....
Самоуправление Вильнюса намерено сдать скульптуры с Зеленого моста в аренду (199)
Вильнюсское самоуправление намерено сдать в аренду...
Ирландия: банда разгромила магазин Lidl, в ее рядах - 2 литовца (43)
В ирландском районе Талакто грабители проникли в...
Из других стран ЕС в Литву возвратили 17 беженцев (11)
В Литву из других стран ЕС были возвращены 17 беженцев,...
Юнкер: ЕС может обложить пошлиной виски, джинсы и Harley Davidson (20)
Если США реализуют обещание президента страны...