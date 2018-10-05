"Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки", - сказал Максименко Интерфаксу.

Подтверждения этой информации со стороны адвоката и родственников Сенцова нет. Телефон адвоката Сенцова Дмитрия Динзе выключен, телефон сестры режиссера Натальи Каплан был занят.

"Я благодарю всех, кто принимал участие - и наших врачей, и врачей лабытнангской больницы, и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь", - добавил Максименко.

Газета "МК" со ссылкой на генерала Максименко пишет, что за время голодовки Сенцов потерял 12 кг, а сейчас принимает диетические питание. По данным издания, ему сварили курицу.

145 дней голодовки

Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требовал освободить из российских тюрем всех украинских заключенных. Себя он в этот список не включал.

Жизнь Сенцова поддерживали тюремные медики с помощью питательных смесей.

На протяжении лета предпринимались попытки поставить вопрос об обмене Сенцова на россиян, осужденных на Украине. Но никаких переговоров на этот счет не велось, заявляли в Кремле.

Матери Сенцова не разрешили ходатайствовать о его помиловании, сославшись на то, что с просьбой о помиловании должен обращаться сам заключенный. Просить президента России Владимира Путина о помиловании Сенцов отказался.

2 октября адвокат Динзе сообщил, что у Сенцова начались проблемы с печенью и почками. "У него сердечная недостаточность, заболевания нижних конечностей ног, плюс на фоне голодовки у него появились гипоксия, проблемы с печенью и почками. Ему назначили лекарства", - говорил он РБК.

29 сентября ФСИН опубликовала фотографию Сенцова и сообщила, что его вывезли в больницу для обследования. 28 сентября ему провели "коррекцию лечения", говорилось в сообщении.

В те же дни правозащитница Зоя Светова, получившая письмо от Сенцова, говорила "Радио Свобода", что организм режиссера "находится сейчас на грани" и что "он живет на пределе возможностей".

11 сентября сестра Сенцова также сообщала о критическом состоянии его здоровья и о том, что ее брат написал завещание. Каплан публиковала в "Фейсбуке" письмо, переданное ей от брата. "То, что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве, я уже не верю", - говорилось в письме.

Сенцов был задержан в мае 2014 года в Симферополе. Его обвинили в подготовке теракта. По версии ФСБ, в ночь на 9 мая 2014 года он и еще несколько обвиняемых собирались устроить взрывы у мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. Их же обвинили в поджоге офисов отделений "Единой России" и "Русской общины Крыма".

Сенцов был вывезен из Крыма, его судил окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Российское правосудие считает его гражданином России, хотя режиссер не признал аннексию Крыма и отказался получать российский паспорт. Свою причастность к подготовке взрывов он отрицал.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.