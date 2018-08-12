"Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сенцов находится в колонии и продолжает голодовку, добавил представитель ведомства.

О том, что Сенцова вывезли из колонии, сообщила на своей странице в "Фейсбуке" журналист Виктория Ивлева. "Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев. Все!", - написала она.

Ни родственники Сенцова, ни представители украинских властей в итоге не смогли подтвердить эту информацию.

Позже Ивлева написала: "У меня нет больше никакой информации о самолете и об Олеге, и я, если честно, начинаю подозревать, что над нами, возможно, нехило посмеялись, увы. Пожалуйста, будьте спокойны. Утром все равно что-то выяснится".

Обмен или помилование?

Сенцов, отбывающий срок в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, 14 мая этого года объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России, но при этом себя в это число включать не стал.

Просить о помиловании президента России Владимира Путина он отказался.

Защита и родственники режиссера рассказывали, что за время голодовки он потерял свыше 20 килограммов, а также пережил сердечный кризис.

За это время в поддержку Сенцова выступали российские и западные деятели культуры. Освободить его призывали и западные политики. На этой неделе вопрос Сенцова в телефонном разговоре с Путиным поднимал президент Франции Эммануэль Макрон - он попросил того найти "гуманное решение ситуации". В Елисейском дворце сообщили, что Путин пообещал "отреагировать" на этот призыв.

На этой же неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль получил просьбу о помиловании Сенцова. Такую просьбу на имя Владимира Путина отправила мать режиссера - это произошло еще в середине июля. "Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента, но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции", - сказал тогда Песков, добавив, что "по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий".

Украинские власти несколько раз говорили о готовности обменять Сенцова на российского журналиста Кирилла Вышинского, который был арестован в Киеве по обвинению в госизмене. 7 июня это предложение комментировал Владимир Путин: тогда он заявил, что обвинения несопоставимы, так как первый, по мнению президента России, преследуется за свою профессиональную деятельность, а второй - за подготовку терактов.

Ухудшение состояния

В последние дни в окружении Сенцова говорили о том, что состояние режиссера сильно ухудшилось после почти трех месяцев голодовки.

Адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что у Сенцова начались проблемы с сердцей и анемия. 8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он находится в катастрофически плохом состоянии: "Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение".

В то же время по ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу состояние украинца называли удовлетворительным. А уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что получила фотографии Сенцова - их опубликовали на ее официальном сайте.

На этой же неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль получил просьбу о помиловании Сенцова. Такую просьбу на имя Владимира Путина отправила мать режиссера - это произошло еще в середине июля.

"Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента, но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции", - сказал тогда Песков, добавив, что "по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий".

Дело Сенцова

Сенцов был задержан в мае 2014 года в Симферополе. Его обвинили в подготовке теракта. По утверждению ФСБ, в ночь на 9 мая 2014 года он и еще несколько фигурантов собирались устроить взрывы у мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. Их же обвинили в поджоге офисов отделений "Единой России" и "Русской общины Крыма".

Сенцов был переправлен из Крыма, его судил окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Российское правосудие считает его гражданином России, хотя режиссер не признал аннексии Крыма и отказался получать российский паспорт. Свою причастность к подготовке взрывов он отрицал.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Вместе с ним был осужден активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Режиссер во время суда заявлял, что объясняет свое преследование его позицией по происходящему на Украине. Во время событий весны 2014 года режиссер поддерживал акции за территориальную целостность Украины и привозил продукты украинским военным, заблокированным в воинских частях.

Обвинения в адрес режиссера было построено на показаниях свидетелей. Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, обвиняемые по этому же делу, от своих слов на суде отказались, обвинив следствие в пытках. Об избиениях и пытках со стороны сотрудников ФСБ после ареста говорил и сам Сенцов.

Вскоре после Афанасьев после этого был помилован Владимиром Путиным. После освобождения он получил должность спецпредставителя МИД Украины по вопросам освобождения пленных.