Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о значительном ухудшении состояния украинского режиссера Олега Сенцова, продолжающего голодовку в российской колонии. Сообщения о том, что Сенцов, отбывающий наказание в Ямало-Ненецком автономном округе, похудел на 30 килограммов, "не соответствует действительности", заявили в субботу, 11 августа, "Интерфаксу" в пресс-службе ФСИН РФ.
"На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается. От предложенной госпитализации в больницу осужденный отказался в письменной форме. Показаний к экстренной госпитализации не установлено", - утверждается далее в заявлении. Состояние здоровья Сенцова на данный момент сотрудники ведомства оценивают как удовлетворительное.
Сестра и адвокат Сенцова сообщили об ухудшении его состояния
8 августа двоюродная сестра Сенцова, журналистка Наталья Каплан назвала его состояние "катастрофически плохим". "Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Каплан в Facebook. По ее словам, ЕСПЧ настаивает на переводе в гражданскую больницу ближе к месту прописки. Однако Олег отказался от этого, опасаясь, что не переживет этапа. "В гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной", - сообщила она.
Адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе после посещения своего подзащитного в российской колонии также рассказал об ухудшении его состояния. Сенцов потерял в весе 30 килограмм, а его пульс снизился до 40 ударов в минуту, заявил Динзе. "Настроение у него нормальное, бодрое, но физическое состояние достаточно плохое. В Лабытнанги две недели стояла жара +40, он ее очень плохо переносит, что значительно ухудшило его состояние. На фоне этого обострилось не только его хроническое заболевания сердца, но и добавились проблемы с почками и печенью", - указал адвокат в интервью DW 9 августа.
В 2015 году Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его и Александра Кольченко, который получил 10 лет колонии, задержали в мае 2014 года в аннексированном Россией Крыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества.
14 мая находящийся в колонии в полярном городе Лабытнанги Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. 19 июля режиссер начал принимать небольшие порции питательных веществ, необходимых для поддержания жизни.
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