Задержание произошло 30 сентября.

По данным ФСБ, задержанные планировали устроить теракт в сентябре.

«Как было установлено, членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры», — сообщили в спецслужбе.

У задержанных изъяли два готовых к применению самодельных взрывных устройства, пистолеты ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи и другие предметы, сообщила ФСБ.

В конце августа ФСБ сообщила о задержании в Москве и Московской области двух человек, которые, по утверждению спецслужбы, готовили теракты в местах массового нахождения людей 1 сентября. В августе также были арестованы трое граждан Таджикистана, которых до этого ФСБ задержала также по подозрению в планах организовать теракы на транспорте.