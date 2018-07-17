"Глава ГСУ был задержан в рамках ст. 91 УПК РФ (основания для задержания подозреваемого)", - сообщил один из них. Как ожидается, в среду, 18 июля, генерала арестуют, рассказали источники.

Дрыманова поместили в СИЗО "Лефортово", передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Карабанова, который ранее представлял интересы бывшего первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки. По словам адвоката, задержание Дрыманова связано с "делом Шакро Молодого. По данным источников агентства, "в деле Дрыманова как минимум два эпизода о получении взятки".

По сведениям источника "Интерфакса", Дрыманов задержан как подозреваемый по уголовному делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчения обвинения Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - подручного криминального авторитета Захария Калашова, известного под кличкой Шакро Молодой. Дрыманова задержали 16 июля в его квартире, добавил источник агентства.

Перед задержанием Дрыманов пытался получить статус адвоката

Между тем выяснилось, что Дрыманов в начале июля подал заявление в Адвокатскую палату Волгоградской области на сдачу квалификационного экзамена на получение статуса адвоката, но его еще не рассматривали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Адвокатской палаты данного региона.

"По закону, претендент при подаче заявления обязан иметь регистрацию в том регионе, где он подает заявление и документы, подтверждающие юридическое образование и стаж работы по профессии", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Дрыманов 30 мая написал заявление об уходе с поста начальника столичного ГСУ СК "после беседы с руководством СКР", а на следующий день 49-летний генерал подал рапорт о "выходе на пенсию в связи с достижением им предельного возраста". Тогда же сообщалось, что исполняющим обязанности главы ГСУ СК по Москве станет на тот момент и. о. первого замначальника главка Андрей Стрижов.

В начале этого года в Генпрокуратуре заявили, что Дрыманов был в числе офицеров, причастных к получению взяток от представителей криминального мира. На суде по делу полковника СК Михаила Максименко гособвинитель Борис Локтионов заявил, что несколько высокопоставленных сотрудников комитета, включая Дрыманова, получили взятку за освобождение Кочуйкова из СИЗО. По версии следствия, взятку сотрудникам СК передал предприниматель Дмитрий Смычковский.

Как утверждает следствие, кроме того, арестованный экс-заместитель Дрыманова Денис Никандров заявлял следователю, что заплатил своему начальнику взятку в размере 9850 евро за покровительство и назначение на должность. Деньги были зачислены на счет в латвийском банке, и Дрыманов получил от Никандрова карточку и iPhone с приложением для управления средствами. Сам Дрыманов опровергал эти показания.

Следственное управление ФСБ добивалось возбуждения уголовного дела в отношении Дрыманова. Материалы на него направлялись главе СКР Александру Бастрыкину. Однако тот не поддержал ходатайство, и Дрыманов остался в деле в статусе свидетеля. Он по своей инициативе дал суду показания по делу Максименко. Преследование офицеров СКР он назвал незаконным, а показания своего экс-заместителя следствием давления.

Максименко в апреле приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. Суд над Ламоновым и Никандровым продолжается. Калашова осудили на девять лет и десять месяцев колонии строгого режима, а Кочуйкова отправили в колонию на восемь лет и десять месяцев.

Александр Дрыманов возглавил столичное ГСУ СК в декабре 2015 года. Ранее он исполнял обязанности главы управления СКР по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Дрыманов, в частности, курировал расследование дела о "геноциде" граждан Южной Осетии во время войны в Грузией в августе 2008 года, следствие по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко и командиров батальонов "Айдар", "Донбасс" и "Днепр-1", возбуждал уголовное дело о геноциде русскоязычного населения Донбасса, а также неоднократно выступал с сообщениями о применении украинской армией запрещенных видов оружия.

Кроме того, Дрыманов завершил расследование и довел до суда второе уголовное дело против бывших совладельцев нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.