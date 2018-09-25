Речь идет о публикациях их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы. Разыскивают людей, которые продал анкеты и другие документы Петрова и Боширова.

По словам источника, в настоящее время установлено, что утечка анкет произошла по линии МВД, а "сливший" данные сотрудник не знал, документы на кого он продает. Источник также отметил, что в отношении допустивших "утечку" будут приняты "очень серьезные меры".

Ранее британские власти назвали Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в отравлении Скрипалей, но их имена — ненастоящие. По версии британского следствия, "Петров и Боширов" нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок" на ручку двери дома Сергея Скрипаля и попали на запись камеры наблюдения на вокзале в Солсбери.

Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии в Солсбери примерно в четыре часа дня 4 марта, когда Боширов и Петров, по данным британской полиции, уже ехали на поезде в сторону Лондона. Через несколько часов россияне вылетели из аэропорта Хитроу в Москву. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отравившие Скрипалей были сотрудниками ГРУ Минобороны РФ.

Позже Петров и Боширов рассказали в интервью Russia Today, что к покушению на Скрипалей непричастны, а в Солсбери приезжали посмотреть на местный собор.

Издание The Insider распространило информацию о копиях служебных документов ФМС РФ с заявлением на имя Александра Петрова. На опубликованном документе стоит печать "сведений не давать" и сделанная от руки пометка "есть письмо С.С." Источник The Insider полагает, что отметки на документах означают, что Петров имел отношение к спецслужбам, напоминает Newsru.com.

Издание "Фонтанка" обнаружила вероятных коллег Петрова и Боширова с паспортами той же 65-й серии, что и у них, а номера документов отличаются на несколько единиц. По данным издания, у всех этих людей "нет прошлого", а местом жительства они указали Хорошевское шоссе, 76Б в Москве, где находится штаб-квартира ГРУ. Кроме того, эти граждане с паспортами "особой серии" любят попарно летать за границу и порой оказываются в разных странах во время знаковых политических событий или визитов российских первых лиц.