"Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем", - добавил глава ФСБ.

Бортников не стал называть имена подозреваемых и не привел о них никакой дополнительной информации, сказав лишь, что, по мнению ФСБ, у организаторов волны эвакуаций есть сообщники и на территории России. Нанесенный ущерб только за три первых дня эвакуаций он оценил в 300 млн рублей.

"Ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, существенный, и существенный моральный ущерб. Экономический - мы посчитали - на первых днях более 300 млн рублей понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки", - сказал он.

В начале сентября в России в более 50 городах России прошли массовые эвакуации в школах, магазинах, вокзалах, ТЦ и других людных местах. Причиной этому стали массовые звонки с сообщениями о минировании зданий. 13 сентября волна эвакуаций докатилась и до Москвы.

По данным газеты "Коммерсант", телефонная атака была организована с помощью IP-телефонии, которая позволяет скрыть место, откуда был совершен звонок. Газета также сообщала, что такая спланированная акция могла быть осуществлена из-за рубежа.

До того как Бортников сообщил, что предполагаемые организаторы звонков - россияне, некоторые СМИ утверждали, что ответственными за случившееся могли быть экстремисты с Ближнего Востока или выходцы с Украины.