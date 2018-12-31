Сотрудники ФСБ России задержали в Москве гражданина США Пола Уилана "при проведении шпионской акции". Об этом центр общественных связей ведомства сообщил в понедельник, 31 декабря.
В отношении Уилана, задержанного еще 28 декабря, возбуждено уголовное дело о шпионаже. Гражданину Соединенных Штатов грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Других деталей ФСБ не сообщила.
В 2016 году в России за шпионаж привлекли к уголовной ответственности трех человек, говорится в отчете судебного департамента при Верховном суде РФ. Годом позднее по статье о шпионаже было вынесено два обвинительных приговора.
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