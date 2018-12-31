Американец Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже.
© Shutterstock nuotr.

Сотрудники ФСБ России задержали в Москве гражданина США Пола Уилана "при проведении шпионской акции". Об этом центр общественных связей ведомства сообщил в понедельник, 31 декабря.

В отношении Уилана, задержанного еще 28 декабря, возбуждено уголовное дело о шпионаже. Гражданину Соединенных Штатов грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Других деталей ФСБ не сообщила.

В 2016 году в России за шпионаж привлекли к уголовной ответственности трех человек, говорится в отчете судебного департамента при Верховном суде РФ. Годом позднее по статье о шпионаже было вынесено два обвинительных приговора.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

Почему в жилых домах в России регулярно взрывается газ? Мнение эксперта (6)

Ранним утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился...

ФСБ сообщила о задержании гражданина США по подозрению в шпионаже (1)

Американец Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в...

Константин Эггерт. Что угрожает Путину в 2019 году (67)

Для президента России Владимира Путина 2019 год может...

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома: трое погибли, судьба 79 человек неизвестна (206)

В Магнитогорске после взрыва бытового газа произошло...

Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе (127)

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что...

TOP новостей

1 января в Литве не будут работать магазины двух торговых сетей (5)

Многие магазины накануне Нового года закроются раньше,...

Литва: 5 важнейших событий года и поздравление от DELFI! (66)

Анализируя рейтинги статей за минувший год и оценивая,...

Прогноз синоптиков: в полночь погода изменится (1)

В новогоднюю ночь прогнозируют переменчивую погоду:...

В Вильнюсе открылся новый бассейн  объяснили ценовую политику (53)

В столице Литвы 31 декабря открылся новый бассейн. С...

В новогоднюю ночь вызвать такси будет непросто (3)

Если в новогоднюю ночь вы планируете расслабиться и...