Как сообщила пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти, предполагаемый террорист был задержан в четверг, 22 февраля (сообщение приводит ТАСС). Имя задержанного не раскрывается, известно лишь, что это выходец из Центрального-Азиатского региона.

В петербургском управлении ФСБ утверждают, что мигрант планировал совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан. В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, отметили в пресс-службе ведомства.

В декабре прошлого года ФСБ отчиталась о задержании семи сторонников террористической группировки, которые планировали устроить теракт в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Сами задержанные своей вины не признали и заявили, что оружие и взрывчатку им подбросили.

В Кремле заявили, что информацию о террористах получили от ЦРУ. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность американским спецслужбам и лично президенту США Дональду Трампу. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал передачу ЦРУ данных о подготовке теракта в РФ российской стороне образцовым примером сотрудничества США и РФ в борьбе с терроризмом.

Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, всего в прошлом году в России предотвратили 18 крупных терактов. Президент РФ Владимир Путин поручил сотрудникам спецслужб действовать при задержании террористов в рамках закона, но при угрозе жизни силовиков - ликвидировать бандитов.