Федеральная служба безопасности (ФСБ) массово предупреждает российские предприятия, находящиеся в зоне проведения игр чемпионата мира по футболу, о необходимости приостановить свою работу на время подготовки и проведения ЧМ-2018. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает издание "Коммерсант". По данным издания, заводы могут быть остановлены с середины мая до середины июля.

Рассылая предупредительные письма, силовики ссылаются на указ президента и постановления правительства об усиленных мерах безопасности на время проведения чемпионата. В частности, эти распоряжения предусматривают остановку производств, в которых используются "источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества".

Убытки и безопасность

Фактически, пишет "Коммерсант", письма от ФСБ получили почти все крупные производства Нижегородской области - в том числе и предприятие "Оргхим", находящееся от Нижнего Новгорода в 400 километрах, а также небольшие предприятия по производству комбикормов.

На производствах, с представителями которых удалось поговорить изданию, обращение ФСБ восприняли без энтузиазма. В случае остановки производств сотрудников придется отправить в отпуск, а компании понесут многомиллионные убытки, говорят в области. Между тем ФСБ вышло на связь и с предприятиями Мордовии - Саранск является одним из городов, где пройдут матчи чемпионата.

В январе аналитики британской консалтинговой компании IHS сообщили, что ЧМ-2018 может стать "привлекательной целью" для боевиков "Исламского государства" (ИГ). "Успешная атака" в России "в пропагандистском плане способствовала бы укреплению позиций "Исламского государства", его боевиков и сторонников и подчеркнула бы угрозу, которую группировка представляет на международном уровне - несмотря на свои территориальные потери", отмечается в отчете компании.