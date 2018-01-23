Почти все крупные предприятия Нижегородской области России получили предупреждения от ФСБ - они должны приостановить производство на время ЧМ-2018, сообщает "Коммерсант".
2018 metų pasaulio futbolo čempionatas vyks Rusijoje
© Reuters/Scanpix

Федеральная служба безопасности (ФСБ) массово предупреждает российские предприятия, находящиеся в зоне проведения игр чемпионата мира по футболу, о необходимости приостановить свою работу на время подготовки и проведения ЧМ-2018. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает издание "Коммерсант". По данным издания, заводы могут быть остановлены с середины мая до середины июля.

Статьи по теме:
ФИФА заблокировала продажу билетов на ЧМ-2018 для жителей Крыма  (36)
Жеребьевка ЧМ-2018 по футболу: все команды узнали своих соперников  (7)

Рассылая предупредительные письма, силовики ссылаются на указ президента и постановления правительства об усиленных мерах безопасности на время проведения чемпионата. В частности, эти распоряжения предусматривают остановку производств, в которых используются "источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества".

Убытки и безопасность

Фактически, пишет "Коммерсант", письма от ФСБ получили почти все крупные производства Нижегородской области - в том числе и предприятие "Оргхим", находящееся от Нижнего Новгорода в 400 километрах, а также небольшие предприятия по производству комбикормов.

На производствах, с представителями которых удалось поговорить изданию, обращение ФСБ восприняли без энтузиазма. В случае остановки производств сотрудников придется отправить в отпуск, а компании понесут многомиллионные убытки, говорят в области. Между тем ФСБ вышло на связь и с предприятиями Мордовии - Саранск является одним из городов, где пройдут матчи чемпионата.

В январе аналитики британской консалтинговой компании IHS сообщили, что ЧМ-2018 может стать "привлекательной целью" для боевиков "Исламского государства" (ИГ). "Успешная атака" в России "в пропагандистском плане способствовала бы укреплению позиций "Исламского государства", его боевиков и сторонников и подчеркнула бы угрозу, которую группировка представляет на международном уровне - несмотря на свои территориальные потери", отмечается в отчете компании.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Сборная России — худшая команда среди всех участников ЧМ-2018 по футболу (15)

Сборная России оказалась худшей в новейшем рейтинге...

Россия

СМИ: Собчак полетит в США для сбора средств на кампанию (3)

Объявившая о намерении участвовать в выборах...

Министерство культуры России отменило прокат фильма "Смерть Сталина" (24)

Министерство культуры России отозвало лицензию у...

Керимов вернулся во Францию после поездки в Россию

Российский сенатор Сулейман Керимов вернулся во...

ФСБ России требует закрыть предприятия на время ЧМ-2018 (7)

Почти все крупные предприятия Нижегородской области...

В Саратовской области собака застрелила охотника (7)

В Краснокутском районе Саратовской области России...

TOP новостей

В прошлом году "Газпром" занял почти 60% литовского газового рынка (78)

В прошлом году потребление природного газа в Литве...

Появились счета за отопление – суммы отличаются в 9 раз (32)

В декабре 2017 года стоимость отопления в типовых...

Торговые центры в Литве намерены отказаться от самых дешевых яиц (57)

Больше 90% покупателей в Литве покупают самые дешевые...

Архитектор польской экономики Бальцерович: мы сворачиваем на опасный путь Эксклюзивно  (17)

Министр финансов первого некоммунистического...

Potvynis Upės gatvėje Potvynis Upės gatvėje

В центре Вильнюса лопнула труба – улицу затопило водой  аварию должны ликвидировать до полуночи (18)

23 января в обеденное время на ул. Упес в Вильнюсе...