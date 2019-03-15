У Рора была действующая многократная виза для въезда в РФ, но 19 декабря его задержали в аэропорту Домодедово, рассказал "Новой газете" руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"ФСБ никак не обосновала запрет. Принять такое решение спецслужба может только в отношении гражданина, угрожающего национальной безопасности, и в суде мы будем требовать от ФСБ доказать, что Рор представляет такую угрозу", - пояснил правозащитник.

После задержания эксперта продержали сутки без еды в московском центре временного содержания иностранных граждан, где на площади 15 квадратных метров находились еще 12 человек и не было спальных мест. Поэтому правозащитники также обжаловали и нарушения при содержании.

Павлов напомнил, что подобное уже случалось с норвежским журналистом в 2017 году. Главному редактору издания The Barents Observer Томасу Нильсену ФСБ тогда запретила въезд в РФ на пять лет. В российском посольстве в Осло "стоп-листы" назвали ответом на присоединение страны к антироссийским санкциям, а российский суд признал решение законным. "Фактически сотрудники ФСБ нашли новый способ избавляться от неугодных иностранцев", - подчеркнул правозащитник.

Йоханнес Рор специализируется на восточноевропейской истории и славистике, консультирует ООН и другие международные организации по теме правового положения коренных малочисленных народов России. Кроме того, он является старшим советником по России в Международной рабочей группе по делам коренных народов (IWGIA).

По мнению руководителя антидискриминационного центра "Мемориал" Стефании Кулаевой, работа Рора не могла представлять опасности для страны. "Тот защищал права аборигенов Сибири и Дальнего Востока, отстаивал их права на традиционный образ жизни, сохранение исчезающих языков, белковое питание детей в интернатах - всего того, о чем мало говорят и знают другие правозащитники", - пояснила Кулаева.

Отметим, в декабре 2018 года эстонскому активисту, руководителю некоммерческой организации "Центр развития коренных народов URALIC" Оливеру Лооде запретили въезд в РФ до 2073 года. Активист должен был принять участие в семинаре по финно-угорским языкам в городе Кингисепп Ленинградской области, но его задержали на контрольно-пропускном пункте "Ивангород - Нарва".

"Тот факт, что вторая сильнейшая военная держава в мире считает такого гражданского активиста / правозащитника, как я, угрозой, свидетельствует об истинной силе этой предполагаемой сверхдержавы", - заявил Лооде. При этом он признался в любви к русской культуре, особенно классической литературе и музыке, а также к друзьям в России. Обжаловать решение в суде он не стал.

"Такие дела" также напоминают, что в октябре 2018 года суд в Красноярске суд вынес решение принудительно депортировать старовера, который родился в Бразилии, но вырос в Красноярском крае. Причиной стало то, что Ханофер Ефимофф ди Кейрос и его семья не имели документов, так как это противоречит старообрядческим традициям. Однако апелляционная инстанция отменила это решение, и ди Кейрос официально женился на матери своих троих детей.