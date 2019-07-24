ФСБ РФ закончила следствие по украинским морякам

"Со вчерашнего дня мы перешли к следующей стадии - ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ", - сказал защитник.

По его словам, моряки начали знакомиться с материалами уголовного дела.

Он отметил, что с учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца.

Полозов добавил, что после этого следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверждения им - в суд.

5 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным.

15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.