"Со вчерашнего дня мы перешли к следующей стадии - ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ", - сказал защитник.
По его словам, моряки начали знакомиться с материалами уголовного дела.
Он отметил, что с учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца.
Полозов добавил, что после этого следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверждения им - в суд.
5 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным.
15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.
ФСБ РФ закончила следствие по украинским морякам
Следствие ФСБ России закончило процедуру уведомления...
Россия отрицает, что извинялась перед Сеулом за нарушение воздушного пространства (2)
Россия назвала вторжение ее военных самолетов в...
Гражданство России по упрощенной схеме за три месяца получили семь тысяч жителей Донбасса (9)
Около семи тысяч жителей Донбасса получили гражданство...
Навальный рассказал, что у Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии (11)
Алексей Навальный опубликовал фотографию документа...
TOP новостей
Время новых налогов: владельцы автомобилей и недвижимости могут начать подсчеты (27)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 23 июля...
Столичный горсовет определился: аллея Шкирпы станет аллеей Триспальвес
Аллея в центре Вильнюса , носящая имя дипломата Казиса...
Водители в Литве ругают круговые перекрестки, однако проблема кроется в несоблюдении правил (1)
Круговые перекрестки помогают избежать простоя у...
Приключения 80-летних бабушек в Паланге: не обошли и боксерскую грушу (8)
Если вы думаете, что отдых в Паланге по душе только...
"Слуги" берут власть в Украине. Зеленский получает большинство (7)
Досрочные парламентские выборы в Украине, которые...