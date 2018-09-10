Задание убить одного из лидеров ДНР ему дали в Службе безопасности Украины и руководители "Правого сектора". Кого именно планировал убить задержанный, не уточняется. ФСБ отмечает, целью Магомедова был "командир одного из подразделений вооруженных сил "ДНР", проживающий в Смоленской области".
Как утверждают в ФСБ, Магомедов признался, что "на территории Украины национальными спецслужбами оказывается активная помощь" террористам ИГ "в обеспечении их безопасности, финансировании, предоставлении оружия и взрывчатых веществ" для организации терактов в России. Также, по словам задержанного, украинские спецслужбы используют террористов для «устранения лидеров ополчения самопровозглашенной Луганской и Донецкой народных республик».
При обыске у Магомедова нашли самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмм в тротиловом эквиваленте, пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и боеприпасы к нему. На него завели уголовное дело.
31 августа в ДНР погиб глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко. Это произошло в результате взрыва в кафе "Сепар". Служба безопасности Украины предположила, что он мог стать жертвой внутренних разборок в регионе или работы российских спецслужб.
Рсосийская ФСБ заявила о том, что к убийству Захарченко причастны украинские спецслужбы и направила своих сотрудников в ДНР для помощи в расследовании убийства.
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