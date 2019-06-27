Спецслужба заявила, что пресекла деятельность международной преступной группы. Помимо контрабанды оружия подозреваемые занимались переделкой гражданских единиц оружия в боевое.
В городе выявлены четыре подпольных мастерских по модернизации вооружений. При обысках дома и на работе у задержанных изъяли 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, три ручные осколочные гранаты, около девяти тысяч патронов различного калибра) и около 600 основных частей и комплектующих для оружия.
В отношении задержанных могут возбудить уголовные дела о незаконном изготовлении и обороте оружия.
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