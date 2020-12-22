"Размещенное Навальным в сети интернет так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", - заявили в Центре общественных связей ФСБ России в понедельник, 21 декабря.

Как отметили ведомстве, "использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях". Этот метод позволяет "исключить возможность установки реальных участников разговора". Кроме того, в ФСБ заявили о проведении проверки в этой связи. По ее результатам будет дана процессуальная оценка, отмечается далее.

Телефонный звонок Навального предполагаемому отравителю





Ранее в тот же день Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с одним из предполагаемых участников своего отравления. Под видом помощника секретаря СБ РФ Николая Патрушева он позвонил военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву, одному из фигурантов расследования Bellingcat и The Insider о причастности ФСБ к отравлению оппозиционера. Звонок был сделан за несколько часов до публикации результатов расследования 14 декабря.

Предполагаемый Кудрявцев подтвердил версию журналистов-расследователей, что он летал в Омск 25 августа за одеждой Навального, уже после того как того увезли в Германию, чтобы забрать ее для устранения следов боевого отравляющего вещества "Новичок". Он сообщил, что ему поручили уделить особое внимание при очистке одежды внутренней стороне трусов, что, по мнению Навального, подтверждает гипотезу о нанесении яда именно туда.

В ходе разговора собеседник Навального упоминает фамилии двух предполагаемых исполнителей покушения - Алексея Александрова и Ивана Осипова, а также своего начальника Станислава Макшакова. Он называет и еще одного участника операции - Василия Калашникова, который в журналистском расследовании не упоминается. The Insider установил, что Калашников является экспертом в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии - метода обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах.

Отравление Навального и причастность ФСБ





В расследовании Bellingcat и The Insider, основанном на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров, утверждается, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ, сопровождавших его в поездках по РФ с 2017 года. Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев. Из полученных данных следует, что покушение на него не могло быть совершено без разрешения главы ФСБ и лично президента РФ Владимира Путина, уверен Навальный.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В коме Навальный находился 19 дней. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Руководство РФ отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.