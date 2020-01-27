Следователи ФСБ приостановили следствие по уголовному делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как написал в понедельник, 27 января,в Facebook адвокат моряков Николай Полозов, он получил оповещение от ФСБ о приостановке дела. Официальные документы следователи пока не предоставили, поэтому Полозов не знает причин такого решения.
"Мы пока не видели постановления, можно будет сказать, почему и с какой мотивировкой было принято это решение, - сказал адвокат агентству РБК. - Но после получения постановления можно будет говорить, почему было принято данное процессуальное решение, и какие будут дальнейшие действия защиты".
Самих моряков Россия передала Украине в сентябре 2019 года в рамках обмена пленными. До этого в ноябре 2018 года их задержали в Керченском проливе неподалеку от аннексированного Россией Крыма, обвинив в незаконном пересечении границы РФ. После обмена пленными Россия также вернула Украине корабли, на которых были захвачены моряки, однако президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что с кораблей в России было снято все оборудование, а также "плафоны, розетки и унитазы".
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