Осенью 2019 года Василенко был арестован по делу о контрабанде, а недавно Мещанский суд Москвы продлил его арест до сентября уже по новой статье о шпионаже.

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж), - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Обвиняемый содержится в московском СИЗО, расследованием его дела занимается московское управление ФСБ, материалы дела засекречены.

Как следует из картотеки суда, вначале 53-летнему Василенко следствие вменило ему преступление по ч.1 ст.226 УК РФ (незаконное перемещение через госграницу РФ). Суть обвинения не разглашалась. После марта 2020 года, как следует из картотеки дел, следствие обратилось в суд с очередным ходатайством о продлении Василенко срока ареста, однако с тех пор в обвинении фигурирует уже более тяжкая статья - шпионаж. Наказание по ней может составлять до 20 лет заключения.

По данным сайтов с футбольной статистикой, украинский гражданин Василенко в качестве защитника выступал за "Дружбу" из Бердянска, мелитопольское "Торпедо" и "Таврию" из поселка Новотроицкое, отмечает РИА "Новости".