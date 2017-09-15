ФСБ попросила не комментировать массовые эвакуации в России

По его словам, расследованием ситуации занимается ФСБ, а пресс-службы силовых ведомств официально не комментируют произошедшее по ее указанию. Это сделано для того, чтобы «не нагнетать панику и провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом».

Источник «Интерфакса» утверждает, что большинство звонков о бомбах, которые впоследствии не подтвердились, совершались с территории Украины. По словам бывшего сотрудника спецслужб, такая версия может иметь основания, потому что такое происходило раньше, хоть и имело не такой массовый характер.

Собеседник РИА Новости при этом говорит, что звонившие связаны с террористической организацией «Исламское государство». Официально ситуацию с большим количеством ложных сообщений о бомбах в ведомствах не комментируют. От сообщений о массовых эвакуациях в Москве отказались и федеральные каналы.

Анонимные сообщения о бомбах, заложенных в общественных местах, начали поступать с вечера 10 сентября и продолжаются до сих пор. Из-за звонков в крупных российских городах эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания. 13 сентября неизвестные сообщили о том, что в Москве заминированы несколько торговых центров и здания вокзалов, звонки о бомбах в столице продолжили поступать и 14 сентября. Ни одно из сообщений о минировании зданий не подтвердилось — не только в Москве, но и во всех других городах России.

По предварительным подсчетам, эвакуация коснулась более 130 тысяч человек. Бывший сотрудник спецслужб в беседе с «Ведомостями» подчеркнул, что реальная опасность анонимных сообщений о бомбах — это отвлечение правоохранителей от работы с реально существующими террористическими угрозами.