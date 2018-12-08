Задержанные в Керченском проливе украинские моряки не могут считаться военнопленными, "поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны". Об этом в субботу, 8 декабря, заявил начальник Следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов на брифинге ведомства, сославшись на Женевскую конвенцию 1949 года.
В своем выступлении Шишов заявил, что украинцы обвиняются в совершении уголовного преступления. Им инкриминируется "незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения", что грозит лишением свободы на срок до 6 лет.
От позиции властей РФ не зависит
В свою очередь, адвокат Николай Полозов в интервью радио "Свобода" напомнил, что моряки, которые находятся в статусе военнослужащих, действительно являются военнопленными. "Считает так Россия или не считает, это зависит не от позиции властей РФ, а от непосредственного применения норм международного права", - подчеркнул Полозов, осуществляющий защиту одного из моряков и являющийся координатором формирующейся команды адвокатов, которые будут защищать украинцев в рамках российской юрисдикции.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин также заявил, что украинские моряки являются именно военнопленными, и на них не распространяется российское право. "Мы передали всем нашим международным партнерам четкую юридическую позицию: наши моряки являются военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции 1949 года", - отметил Климкин.
Керченский кризис
25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.
В ФСБ России заявили, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России. Киев отрицает обвинения. В связи с инцидентом в ряде областей Украины введено военное положение.
По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили, в частности, США, ЕС, Германия, Франция.
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