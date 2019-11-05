Рейтинг "Свобода в сети" составлен на основе данных, полученных с июня 2018 по май 2019 года. Исследование проводилось в 65 странах, на которые приходятся 87% мировых пользователей интернета.
По данным отчета, Россия набрала 31 балл из 100 возможных. Проблемы в сфере свободы интернета были обнаружены и в других постсоветских странах - Беларуси (35 баллов), Азербайджане (39 баллов), Казахстане (32 балла) и Узбекистане (26 баллов).
Из постсоветских стран правозащитники признали "частично свободными" Украину (56 баллов) и Кыргызстан (61 балл). "Свободными" оказались Армения (76 баллов), Грузия (75 баллов) и Эстония (94 балла).
Китай получил 10 баллов и стал страной с самым несвободным интернетом.
Несвободный рунет
К проявлениям несвободы интернета в России правозащитники отнесли отключение интернета в Ингушетии во время массовых протестов, блокировки мессенджера Telegram, а также репрессии в отношении конкретных пользователей. В 2018 году, если верить подсчетам Freedom House, власти сажали за решетку за высказывания в интернете в среднем одного пользователя каждые восемь дней.
1 ноября в России вступил в силу закон о "суверенном рунете". Предполагается, что он должен обеспечить целостность, устойчивость и безопасность интернета в России в случае внешних угроз.
Поправки требуют от поставщиков услуг установки специального оборудования, которое позволит Роскомнадзору фильтровать трафик. Такое оборудование, наряду с технологией DPI, может привести к новому, более эффективному режиму блокировки сайтов в России, который в настоящее время блокирует сайты по IP-адресам, отмечают во Freedom House.
В апреле 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал новую технологию "мощным оружием". "Я надеюсь, что, как ядерное оружие, которое имеется у ряда стран, оно будет находиться в спящем состоянии", - заявил чиновник.
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