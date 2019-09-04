ФОТО, ВИДЕО: в "Шереметьево" на ВПП столкнулись два самолета - они скрестили крылья, не поделив полосу

Самолет Royal Flight был пустой, а пассажиры, вылетающие рейсом "Аэрофлота" в Пекин были немедленно эвакуированы: для этого к борту был оперативно подан трап, все находящиеся в самолете были доставлены обратно в здание аэропорта. Пассажиры вылетят другим рейсом. Во время инцидента никто не пострадал.
Повреждения обеих машин оказались минимальны - они коснулись крыльями по касательной. Их уже осмотрели техники аэропорта.
Глава дирекции по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова подчеркнула. что "самолеты не столкнулись, а зацепились закрылками".
В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями.
Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1
— People in aviation (@people_aviation) September 3, 2019
Попытка наземных служб Шереметьево скрестить борт аэрофлота с роял флайт закончилась эвакуацией пассажиров pic.twitter.com/cYMIFcBHVa— Змей (@udaff_ka) September 3, 2019
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