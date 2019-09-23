В Оренбургской области во время учений "Центр-2019" при десантировании из самолетов разбились вдребезги две бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости". Снимки поврежденной техники появились в паблике "Авиация" в социальной сети "ВКонтакте".
© Socialinio tinklo nuotr.

Инцидент произошел 20 сентября, технику сбрасывали с самолетов Ил-76. Как уточнили в Минобороны, у двух боевых машин ВДВ не раскрылись парашюты. Изначально сообщалось о нескольких пострадавших, но в военном ведомстве уточнили, что экипажей и десанта внутри машин в момент происшествия не было. Комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности устанавливает причины и обстоятельства происшествия.На опубликованных фотографиях видно, что обе БМД получили сильные повреждения. Одна из боевых машин приземлилась на крышу.

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В военных манёврах "Центр-2019", которые прошли с 16 по 21 сентября, приняли участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В них было задействовано более 20 тысяч единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов, некоторые этапы учений прошли на полигонах стран-партнёров.

ФОТО, ВИДЕО: в РФ две бронемашины разбились при неудачном десантировании на учениях
© Stopkadras

Как рассказывали в Минобороны, их цель - развитие военного сотрудничества и укрепление взаимодействия между Россией и странами-союзниками. Учения прошли в небе и на земле, а также в акватории Каспийского моря. "Первый канал" сообщает, что за учениями наблюдал президент РФ Владимир Путин.

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Десантирование всегда считалось самым зрелищным выступлением, но в данном случае десантирование проводилось в рамках учений. Десантирование техники выполняется двумя способами-десантирование техники без личного состава и с личным составом. Войска ВДВ есть почти в 100 странах мира, но только русские десантники могут десантировать тяжелую боевую технику вместе с экипажами. При десантировании техники и личного состава допустимыми потерями считаются 2%. #war #warin4m #hero #force #вдв #самолет #десантирование #техника #парашют #учения #2019 #танк #бмп #брдм
A post shared by ⚔WARIN4M© (@warin4m) on Sep 22, 2019 at 5:19am PDT


17 сентября на учениях в Смоленской области погиб сотрудник Росгвардии, на которого наехал бронетранспортер, еще один боец получил переломы ребер и ног. Учения проходили на территории населенного пункта Жерновка, и росгвардейцы оказались на пути БТР "по нелепому стечению обстоятельств". В рамках учений росгвардейцы проводили разведку местности по поиску взрывоопасных предметов.

NEWSru.com
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