ФОТО, ВИДЕО: в РФ две бронемашины разбились при неудачном десантировании на учениях

Инцидент произошел 20 сентября, технику сбрасывали с самолетов Ил-76. Как уточнили в Минобороны, у двух боевых машин ВДВ не раскрылись парашюты. Изначально сообщалось о нескольких пострадавших, но в военном ведомстве уточнили, что экипажей и десанта внутри машин в момент происшествия не было. Комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности устанавливает причины и обстоятельства происшествия.На опубликованных фотографиях видно, что обе БМД получили сильные повреждения. Одна из боевых машин приземлилась на крышу.

В военных манёврах "Центр-2019", которые прошли с 16 по 21 сентября, приняли участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В них было задействовано более 20 тысяч единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов, некоторые этапы учений прошли на полигонах стран-партнёров.

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Как рассказывали в Минобороны, их цель - развитие военного сотрудничества и укрепление взаимодействия между Россией и странами-союзниками. Учения прошли в небе и на земле, а также в акватории Каспийского моря. "Первый канал" сообщает, что за учениями наблюдал президент РФ Владимир Путин.



17 сентября на учениях в Смоленской области погиб сотрудник Росгвардии, на которого наехал бронетранспортер, еще один боец получил переломы ребер и ног. Учения проходили на территории населенного пункта Жерновка, и росгвардейцы оказались на пути БТР "по нелепому стечению обстоятельств". В рамках учений росгвардейцы проводили разведку местности по поиску взрывоопасных предметов.

