Что произошло
Авария в Норильске произошла 29 мая. На Надеждинском заводе лопнула цистерна и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в воду и почву попало около 20 тысяч тонн нефтепродуктов.
Как сообщает "Интерфакс", из резервуара на ТЭЦ-3, в котором было около 21 тысячи тонн дизельного топлива, произошла утечка, в результате чего вредные вещества попали в реки Далдыкан и Амбарная. Теперь региону грозит крупная экологическая катастрофа.
Директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов сообщил "Коммерсанту", что в средней полосе России ликвидация последствий подобной аварии занимает 3-4 года с учетом нейтрализации основных загрязнений и естественной очистки. С учетом того, что в Арктике природа восстанавливается намного дольше, речь может идти о десятилетиях, пишет The Bell.
Что сказал Путин
Местные власти слишком поздно отреагировали на ситуацию. По словам красноярского губернатора Александра Усса, меры из-за отсутствия информации об аварии начали приниматься лишь спустя два дня, когда картина происшествия стала понятна по записям в соцсетях. По данным СМИ, предприятие пыталось ликвидировать последствия аварии собственными силами, а спасатели МЧС подключились лишь через несколько суток.
Вскоре новость дошла до Кремля. В дело вмешался президент России Владимир Путин, который остро отреагировал на доклад Красноярского губернатора Александра Усса, сообщившего, что власти узнали о масштабах аварии лишь спустя два дня уже после появления "тревожащей информации социальных сетей".
"Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?" — поинтересовался Путин.
Первые уголовные дела
Президент объявил чрезвычайную ситуацию федерального характера и пригрозил властям правоохранительными органами, а вскоре по делу возбудили первые уголовные дела. Следственный комитет России (СКР), в частности, возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования об аварии под Норильском (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом говорится на сайте ведомства. В отношении кого возбуждено уголовное дело, не уточняется, пишет "Коммерсант".
В четверг, 4 июня следствие будет просить об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина. От дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.
В связи с аварией ранее было уже возбуждено три уголовных дела — по ст. 254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).
Что дальше
Как сообщает "Интерфакс", компания "Норильский никель" рассчитывает в течение 14 дней полностью удалить проливы горючего на водных объектах Таймыра, образовавшиеся после случившейся 29 мая аварии. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил первый вице-президент ПАО "Норильский никель" Сергей Дьяченко.
По его словам, это оценка специалистов, которых компания привлекла для ликвидации аварии, основанная на прогнозе благоприятных погодных условий в регионе.
Тем временем местные власти уже признали, что за две недели ликвидировать последствия аварии не удастся. Пострадавшие природные комплексы будут ощущать ее годами: часть топлива останется в грунте и донных отложениях и будет отравлять воду и землю токсичными растворимыми компонентами дизтоплива: бензолом, толуолом, этилбензолом и ксилолом.
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Обратились к Президенту в связи с неблагоприятной экологической обстановкой и продолжающимся загрязнении окружающей среды, указав следующее: В городе Норильске на территории ТЭЦ-3 принадлежащей АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" являющееся дочерней компанией ПАО "Норильский Никель" 29.05.2020 произошла разгерметизация хранилища нефтепродуктов. В результате чего произошел разлив хранящегося в нем топлива в объеме более 20 тысяч м3 на почву в прилегающие водные объекты. Таким образом, произошло загрязнение почвы и водных объектов. Под угрозой загрязнения в настоящий момент находятся последовательно река Дальдыкан, река Амбарная (питающая месторождение подземных вод Амбарнинское водоснабжение района Кайеркан), озеро Пясино, река Пясино, Карское море. Предположительно разгерметизация хранилища нефтепродуктов произошла по причине просадки бетонной площадки, на которой установлен резервуар, что привело к отрыву его дна от боковых стенок, что стало возможным в результате ненадлежащей эксплуатации хранилища нефтепродуктов АО "НТЭК". Без преувеличения сложившуюся ситуацию можно назвать экологической катастрофой. В настоящее время данная ситуация пока квалифицирована АО "НТЭК" как локальная (объектовая) чрезвычайная ситуация (ЧС). Однако, согласно п. 1.3.8. приказа МЧС РФ от 08.07.2004 № 329 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях" аварийный выброс нефти в объеме 20 тонн и более, а при попадании в водные объекты 5 тонн и более должно классифицироваться как ЧС федерального уровня. Но до настоящего времени ЧС федерального уровня не введена, меры необходимые для устранения последствий разлива нефтепродуктов в достаточной степени не приняты. Информация о принимаемых мерах до населения не доводится. Более того, сотрудников Росприроднадзора не допускают на объект для проведения контрольных мероприятий, что свидетельствует о сокрытии масштабов и причин происшествия. Указанное выше свидетельствует о том, что руководством АО "НТЭК" и ПАО "Норильский Никель" принимаются меры для снижения уровня ответственности за произошедшую чрезвычайную ситуацию и минимизации своих расходов на устранение последствий разлива нефтепродуктов. Продолжение…
Сайт "Норникеля" сообщает об откачке 340 тонн дизтоплива (из них только 78 тонн — с воды) и сборе 800 кубометров грязного грунта к 3 июня. Зараженный грунт будут вывозить на временные площадки, затем рекультивировать.
Упомянутый выше вице-президент "Норильского никеля" Сергей Дьяченко сообщил, что "компанией в кратчайшие сроки были найдены емкости", которые "будут спецбортами доставлены на территорию Норильска" для сбора вредных веществ. По его словам, к месту ЧП будет доставлено емкостей на 16 тысяч тонн, в них будет законсервирована топливо-водяная смесь. "Дальше будут найдены способы, каким образом мы эти емкости будем эвакуировать с площадки", — приводит слова Дьяченко "Интерфакс".
Какими будут последствия
По оценкам экспертов Greenpeace, экологический ущерб только водным объектам от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске может превысить 6 млрд рублей, и это без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
В Greenpeace отмечают, что "с помощью установленных боновых загрязнений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, поэтому можно утверждать, что почти все дизельное топливо останется в окружающей среде".
Авария на ТЭЦ в Норильске стала первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. "Последствия аварии будут еще долго наблюдаться, особенно в условиях северной природы. Это может поменять жизнь коренных народов, повлиять на здоровье людей", — говорится на странице Greenpeace.
Сопоставимая по масштабам экологическая катастрофа произошла в 1989 году, когда нефтяной танкер Exxon Valdez потерпел аварию у берегов Аляски. По масштабам две аварии формально сравнимы — после катастрофы танкера Exxon Valdez в море вытекло около 37 тыс. тонн нефти. Та авария считалась наиболее разрушительной для морской экологии до взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году. Катастрофа 30-летней давности стоила компании-виновнику более 6 млрд долларов, такова была стоимость нанесенного ущерба и работ по ликвидации последствий аварии.
Не исключено, что новая авария повлечет реформу экологического регулирования в России. Она может затронуть весь бизнес, работающий в Арктике, пишет "Коммерсант".
"Норникель" может потратить на ликвидацию аварии около 1 млрд рублей и заплатить штраф в несколько десятков миллионов рублей, пишет РБК со ссылкой на мнение руководителя группы оценки рисков устойчивого развития агентства АКРА Максима Худалова.
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