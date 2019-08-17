В Москве пятую субботу подряд прошли акции за честные выборы в Мосгордуму, к которым не допустили всех заметных независимых кандидатов. К требованиям зарегистрировать их добавились требования прекратить уголовное дело о "массовых беспорядках", освободить его фигурантов, а также прекратить административные дела против участников предыдущих акций.
Protestai Maskvoje
© Scanpix

На проспекте Академика Сахарова уже прошел согласованный митинг КПРФ за свободные выборы. По данным ГУ МВД по Москве на 12:42, в нем участвовали около 4 тысяч человек. По оценке "Белого счетчика", к 12:45 на территорию митинга прошли 3,9 тысячи участников, при этом выходящий поток стабильно превосходил входящий.


Лидер КПРФ Геннадий Зюганов большую часть речи посвятил критике действующей российской власти и противостоянию с "американскими кукловодами". Журналисты "Дождя" обратили внимание, что представители КПРФ пришли на митинг в красных куртках с символикой партии и логотипом Nike. Корреспондент телеканала Павел Лобков, присутствовавший на акции, отметил, что в своей речи Зюганов ни словом упомянул незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

В интервью Лобкову Зюганов заявил, что задержаниями на акциях протеста ничего не решить, "но учите ребят вовремя подавать заявки на организованно выступать". Он также назвал очевидным, что полицейские превысили свои полномочия и пообещал, что попросит на совете Госдумы провести проверку по каждому случаю преследования по делу о "массовых беспорядках" и требовать выпустить фигурантов.


Отвечая на вопрос о том, будет ли вызван в Госдуму глава МВД Владимир Колокольцев, Зюганов заявил, что министр "грамотный", и дело не в нем, а в том, что те, кто "подталкивает молодежь к беспорядкам, сами в стороне стоят". Лидер КПРФ считает, что молодежь выходила на акции не сама.

Кандидат в Мосгордуму от КПРФ Вадим Кумин, выступая со сцены митинга, заявил, что из процедуры подсчета подписей за кандидатов "сделали цирк", цитирует Daily Storm. "Тех, кого никак нельзя было регистрировать - зарегистрировали, а многие достойные кандидаты были отстранены от выборов. Это беспредел", - заявил Кумин, подчеркнув, что Мосгоризбирком устраивает провокации на каждых выборах. В эфире "Дождя" он сказал, что сейчас неуместно требовать отставки президента РФ Владимира Путина или мэра Москвы Сергея Собянина, речь идет только о выборах в Мосгордуму.

Пикеты на Бульварном кольце

Муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина подавали в мэрию Москвы заявку на проведение массовых пикетов у памятников Владимиру Высоцкому, Владимиру Шухову и Надежде Крупской на Бульварном кольце, мэрия их не согласовала. В результате организаторы решили провести одиночные пикеты в этих же местах.





NEWSru.com
Статьи по теме:

Мэрия Москвы объявила о согласовании 100-тысячного митинга на проспекте Сахарова 25 августа (16)

Мэрия Москвы согласовала проведение в воскресенье, 25...

Россия

ФОТО, ВИДЕО: в Москве пятую субботу подряд проходили акции за свободные выборы (14)

В Москве пятую субботу подряд прошли акции за честные...

Заподозренный в избиении девушки российский силовик оказался невиновен (14)

На фото- и видеокадрах задержания Дарьи Сосновской...

Еще один самолет вернулся в аэропорт Москвы из-за птиц (8)

Еще один самолет, выполнявший рейс из столичного...

Путин присвоил пилотам "Уральских авиалиний" звания Героев России (39)

Президент России Владимир Путин присвоил звания...

"Встают на колени и говорят: Рамзан, ты наш герой". Как Кадыров поссорился с дагестанцами (16)

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил имама Шамиля -...

TOP новостей

Эксперты назвали величайшую угрозу Литве – бездействие власти может стать роковым (75)

ООН прогнозирует, что в Литве в конце XXI века будет жить...

Власти Вильнюса собираются реставрировать фонари на Лукишкской площади (50)

Самоуправление Вильнюса оценивает возможности...

В Литве через продукты питания распространяются опасные инфекционные болезни (35)

В Литве в этом году участились случаи возникновения...

В Литву грядёт тропическая погода (8)

В субботу погодные условия в Литве будут...

Неудобный сын Витебска потерян в попсовой культуре "Славянского базара" (14)

Витебск теперь традиционно отождествляют...