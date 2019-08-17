На проспекте Академика Сахарова уже прошел согласованный митинг КПРФ за свободные выборы. По данным ГУ МВД по Москве на 12:42, в нем участвовали около 4 тысяч человек. По оценке "Белого счетчика", к 12:45 на территорию митинга прошли 3,9 тысячи участников, при этом выходящий поток стабильно превосходил входящий.





Лидер КПРФ Геннадий Зюганов большую часть речи посвятил критике действующей российской власти и противостоянию с "американскими кукловодами". Журналисты "Дождя" обратили внимание, что представители КПРФ пришли на митинг в красных куртках с символикой партии и логотипом Nike. Корреспондент телеканала Павел Лобков, присутствовавший на акции, отметил, что в своей речи Зюганов ни словом упомянул незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

В интервью Лобкову Зюганов заявил, что задержаниями на акциях протеста ничего не решить, "но учите ребят вовремя подавать заявки на организованно выступать". Он также назвал очевидным, что полицейские превысили свои полномочия и пообещал, что попросит на совете Госдумы провести проверку по каждому случаю преследования по делу о "массовых беспорядках" и требовать выпустить фигурантов.

Пикет на Чистых прудах pic.twitter.com/woHB5v6ktf — Открытая Россия (@openrussia_team) 17 серпня 2019 р.





Отвечая на вопрос о том, будет ли вызван в Госдуму глава МВД Владимир Колокольцев, Зюганов заявил, что министр "грамотный", и дело не в нем, а в том, что те, кто "подталкивает молодежь к беспорядкам, сами в стороне стоят". Лидер КПРФ считает, что молодежь выходила на акции не сама.

Кандидат в Мосгордуму от КПРФ Вадим Кумин, выступая со сцены митинга, заявил, что из процедуры подсчета подписей за кандидатов "сделали цирк", цитирует Daily Storm. "Тех, кого никак нельзя было регистрировать - зарегистрировали, а многие достойные кандидаты были отстранены от выборов. Это беспредел", - заявил Кумин, подчеркнув, что Мосгоризбирком устраивает провокации на каждых выборах. В эфире "Дождя" он сказал, что сейчас неуместно требовать отставки президента РФ Владимира Путина или мэра Москвы Сергея Собянина, речь идет только о выборах в Мосгордуму.

Пикеты на Бульварном кольце

Муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина подавали в мэрию Москвы заявку на проведение массовых пикетов у памятников Владимиру Высоцкому, Владимиру Шухову и Надежде Крупской на Бульварном кольце, мэрия их не согласовала. В результате организаторы решили провести одиночные пикеты в этих же местах.

Второй задержанный, взяли за то, что возмущался, что полиция с нарушением припаркована pic.twitter.com/gAX6GQ3Y1h — Dave Frenkel (@merr1k) 17 серпня 2019 р.















