ФОТО, ВИДЕО: в Екатеринбурге прогремел взрыв в жилой многоэтажке

"По прибытии подразделений наблюдался дым из квартиры, по внешним признакам несущие конструкции не нарушены, выбиты стекла в квартире", - сообщили в МЧС. Из здания эвакуировано 20 человек, в том числе 8 детей.

После взрыва произошел пожар на площади 30 кв. м, открытое горение уже ликвидировано. По данным портала E1.ru, у двух пострадавших обожжено 50% поверхности тела. Это муж и жена. Как сообщается в трансляции портала, в момент взрыва мужчина смотрел телевизор, а женщина была в ванной.

По их словам, никакие работы в их квартире не проходили. Ранее источник E1.ru высказывал предварительную версию о том, что в квартире шел ремонт и натяжение потолков, а взрыв мог произойти из-за оборудования. На фото из квартиры видны предметы, похожие на баллоны.

По другой версии, в квартире взорвался самогонный аппарат: дом не оборудован газовыми плитами, но самогонщики для экономии электроэнергии используют плитки на газу.

Прокуратура Свердловской области рассматривает две предварительные версии причины взрыва: взрыв бытового прибора и нарушение норм безопасности при самостоятельном монтаже натяжных потолков, сообщила ТАСС пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

Полицейские и прокуратура проводят проверку по факту взрыва. Также дом обследуют взрывотехники.

"На место ЧП прибыла усиленная следственно-оперативная группа полиции, сыщики уголовного розыска опрашивают жильцов на предмет установления владельцев квартиры и обстоятельств произошедшего", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



