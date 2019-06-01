В результате взрыва разрушено административное здание. По предварительным данным, площадь пожара составляет 100 кв. м, сообщается на сайте управления МЧС по региону. Пожарные работают по повышенному рангу вызова.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, пострадали 19 человек, передает ТАСС. У большинства пострадавших осколочные ранения легкой и средней степени тяжести. Жертв, по предварительным данным, нет, персонал был оперативно эвакуирован, сообщили в ГОСНИИ "Кристалл". Там уточнили, что в цехе, где произошел взрыв, работали пять человек.

Издание Baza в своем Telegram-канале сообщает о 27 пострадавших. Большинство из них - жители окрестных домов, в которых выбило стекла. Информации о том, что на заводе "Кристалл" могут оставаться люди, нет, сообщили в региональном управлении МЧС. "Количество пострадавших уточняется, информации о том, что кто-то может оставаться внутри, тоже нет", - сказали в главке.

После взрыва нарушено электроснабжение в близлежащем населенном пункте Пыра, в домах повреждено остекление. Причиной взрыва, по предварительным данным, стало нарушение технологического процесса, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона. Опасность повторных взрывов на предприятии сохраняется.

#Россия | В #Дзержинск'е на тротиловом заводе прогремели 2 мощных взрыва. Ударной волной в домах выбило стекла, отключено электричество. Угроза повторного взрыва сохраняется. pic.twitter.com/EOoZNT2ZUn — Sham Center (@shamcenter4) 1 июня 2019 г.



Администрация Дзержинска не получала информацию об угрозе жилым домам после взрыва на заводе НИИ "Кристалл", сообщили ТАСС в городской администрации. "По предварительной информации, у соседних домов выбило окна, это факт, где-то просто тряхануло, где-то повыбивало, но сколько домов пострадало, пока не ясно. "Кристалл" находится на отдалении от города, пока нет информации об угрозе жилым домам", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации также заявили, что химической угрозы для жителей и города после взрывов нет. Между тем жители в соцсетях пишут, что после взрыва в воздухе появились белые частицы, предполагая, что это пепел или некое химическое вещество с завода. Территория завода оцеплена, подъездные дороги к заводу вокруг перекрыты. На месте по поручению губернатора Нижегородской области организован оперативный штаб.

В Дзержинске по громкоговорителям информируют о "внештатной ситуации" на заводе и отсутствии угрозы населению. Жителей просят соблюдать спокойствие.

Репродукторы города Дзержинск предупреждают жителей города о случившемся происшествии. pic.twitter.com/WsqJHYwSdG — SwankyStas (@StasSwanky) 1 июня 2019 г.



Как пишет Baza, по предварительным данным, эпицентр взрыва был в цеху, где хранились готовые авиационные бомбы. На заводе производят одну из самых мощных авиабомб - ФАБ-500. Издание также сообщает, что из-за взрывов и высокой температуры горения работать в таком месте могут только специальные пожарные подразделения с особой защитой и оборудованием.

О том, что среди боеприпасов в цехе, где произошли взрывы, были авиабомбы, сообщает и ТАСС со ссылкой на в экстренные службы. По неподтвержденным данным, часть боеприпасов не разорвалась. В ГУ МЧС по Нижегородской области заявили, что данных об этом нет, как и сведений о возможности повторных взрывов.

АО "ГосНИИ "Кристалл" - занимается проблемами создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности. Предприятие работает под управлением холдинговой компании промышленности боеприпасов и спецхимии ОАО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения", учрежденной госкорпорацией "Ростехнологии".

Предыдущее ЧП на заводе "Кристалл" случилось всего два месяца назад - в начале апреля взрыв разрушил один из цехов. Тогда сообщалось, что пострадавших не было, а в качестве предварительной причины инцидента называлось также нарушение безопасности при производстве опасных работ.