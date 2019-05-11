Президенту РФ Владимиру Путину, похоже, все-таки не удалось побить личный рекорд по забитым шайбам на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Изначально сообщалось, что он стал автором 10 шайб в ворота соперников, но позже пресс-служба турнира снизила число забитых им шайб до девяти, а потом и до восьми. Столько же он забил в матче Ночной лиги в мае 2015 года.
Vladimiras Putinas žaidžia ledo ritulį
© RIA / Scanpix

Путин играл за команду "Легенды хоккея", ее противником была "Сборная Ночной лиги". Матч завершился со счетом 14:7 в пользу "Легенд".

"Восемь из четырнадцати шайб "Легенд" были заброшены президентом России Владимиром Путиным, который в общей сложности набрал 9 (8+1) очков", - цитирует пресс-службу Ночной лиги РИА "Новости". При этом на сайте лиги в статье о матче по-прежнему говорится, что Путин забил 9 шайб.

Статьи по теме:
Архиепископ Православной церкви Украины: нет другой возможности достигнуть мира, кроме как победить агрессора  (71)
День Победы в Вильнюсе: борьба за победу продолжается?  (253)

По данным пресс-службы, хет-триком отметился министр обороны РФ Сергей Шойгу, набрав три (3+0) очка. Также по шайбе за "Легенд" забросили Павел Буре, Сергей Федоров и Виталий Прохоров.

Впрочем, матч напоминал скорей игру в поддавки лично Путину: на протяжении всей игры защитники команды-соперника не слишком препятствовали президенту. Хуже всех с обороной справился Борис Ротенберг, просто проехавший мимо готовящегося поразить ворота Путина. Вратарь же вроде бы выставил щитки, но в последний момент приподнял ногу, и президентская шайба влетела в ворота.


После матча вратарь "Сборной Ночной хоккейной лиги" Александр Мельников и вовсе признался Life, что гордится первой забитой ему президентом шайбой.

"Я очень горд тем, что президент забил мне первую шайбу. Честно скажу, что я видел шайбу, садился на шайбу, но, как она залетела, я вам не могу сказать, но она залетела. Такое бывает", - сказал он. При этом Мельников заявил, что не поддавался Путину, и все было "по-серьезному".

Sports.ru отмечает, что президенту стремились помочь даже арбитры: в одном из эпизодов Путин подавал шайбу подъехавшим детям, а судья пытался поддержать его за локоть, чтобы удобнее было подняться. Однако глава государства довольно резко стряхнул его руку.


Еще одним эпичным моментом матча, не попавшего в выложенную на YouTube запись, стало падение Путина во время круга почета. Приветствуя трибуны, президент не заметил расстеленный ковер и споткнулся об него. Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский не успели помочь главе государства. Путин, впрочем, быстро поднялся на ноги сам.

NEWSru.com
Статьи по теме:

ВИДЕО: Россия празднует 9 мая. На Красной площади прошел Парад Победы

Торжественные мероприятия в честь 74-й годовщины Победы...

Россия

ФОТО, ВИДЕО: Путин упал во время хоккейного матча (12)

Президенту РФ Владимиру Путину , похоже, все-таки не...

Медики после вскрытия определили точную причину смерти Сергея Доренко (5)

Причиной смерти журналиста, ведущего, главного...

В Новгороде и Калининграде прошел "хвостатый" и "лохматый полк" (10)

В Калининграде 9 мая в честь Дня Победы прошел...

В Москве при падении с мотоцикла умер журналист Сергей Доренко (50)

В Москве умер главный редактор радиостанции "Говорит...

ВИДЕО: Россия празднует 9 мая. На Красной площади прошел Парад Победы

Торжественные мероприятия в честь 74-й годовщины Победы...

TOP новостей

Заместитель генерального комиссара полиции Литвы: выборы проходят спокойно (14)

Выборы президента Литвы и два референдума проходят...

Павильон Литвы удостоился "Золотого льва" на Венецианской биеннале (13)

На 58-ой Венецианской биеннале современного искусства...

Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса

Архиепископ Православной церкви Украины: нет другой возможности достигнуть мира, кроме как победить агрессора (71)

Останется ли Украина на том пути, на который её пять лет...

В Литве наступил день тишины перед выборами президента и референдумами (21)

В субботу ночью вступил в силу запрет на агитацию на...

Emigracija

Владимир Скрипов. Всё течёт... К вопросу о миграции (4)

В преддверии грядущего референдума о расширении...