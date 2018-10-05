ФОТО, ВИДЕО: Под Тверью столкнулись "в лоб" автобус и маршрутка. Погибли 13 человек

Микроавтобус Ford Transit и автобус "ЛиАЗ" столкнулись в 7:30 утра на 15-м км трассы Тверь - Ржев возле села Некрасово. Рейсовый автобус ехал из Ржева, а маршрутное такси - из Старицы, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, погибли 13 человек, четверо пострадали. Раненых с места аварии эвакуирует вертолет Ми-8. Все погибшие находились в маршрутке - это 12 пассажиров и водитель. Травмы в аварии также получил пассажир маршрутки и водитель "ЛиАЗа", уточняет Tvernews.ru со ссылкой на УМВД по Тверской области.

Четверо пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, их оперируют, сообщили ТАСС в приемном отделении больницы N4 в Твери. Двое пострадавших - в крайне тяжелом состоянии, передает РИА "Новости". Еще одна женщина из автобуса обратилась за помощью, ее осматривают врачи. У нее оказалась сломана рука. Таким образом, число пострадавших возросло до пяти.

В то же время губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщает о троих госпитализированных. "Пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии, но наши медики сделают все возможное, чтобы спасти их жизни", - сказал Руденя в эфире телеканала "Россия-24".

Как сообщает сайт Tverigrad.ru со ссылкой на УГИБДД по Тверской области, ДТП произошло около 7:40 на автодороге Тверь - Ржев.

Обстоятельства ДТП выясняются. На место столкновения выехали сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. Открыт телефон горячей линии МЧС.

Также на место аварии выехал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщила представитель пресс-службы регионального МЧС Наталья Козырева в эфире телеканала "Россия-24". Губернатор рассказал, что в маршрутке ехали жители Тверской области. "Сейчас эксперты и следователи работают в этом направлении, уточняют личности погибших", - сказал он.

Также Игорь Руденя сообщил ТАСС, что распорядился оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших в аварии. "Я распорядился до конца дня разработать меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших. Из резервного фонда губернатора людям будет оказана помощь", - пообещал он. Губернатор возглавил оперативный штаб для ликвидации последствий автоаварии, сообщает "Интерфакс". "Игорь Руденя на месте ДТП координирует работу оперативных служб по ликвидации последствий аварии", - отметил источник агентства в пресс-службе регионального правительства.

Сайт Управления МВД по Тверской области сообщает о столкновении двух автобусов на автодороге Тверь - Ржев без указания количества погибших и пострадавших.









"По предварительным данным, произошло столкновение двух автобусов "Лиаз" и "Форд". Имеются пострадавшие. Их количество, а также причины и обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.

Движение на трассе затруднено, водители вынуждены объезжать место ДТП по обочине. Движение транспорта организуют экипажи ДПС.

Депутат Госдумы Алексей Чепа (СР), избранный от Тверской области, возьмет на контроль дело о крупном ДТП под Тверью, передает РИА "Новости". Парламентарий сообщил, что ранее у него была запланирована на пятницу поездка по этой трассе, поэтому в ближайшее время он намерен выехать к месту происшествия.

Проверку транспортной безопасности по факту ДТП начала областная прокуратура, сообщается на сайте надзорного ведомства. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Калининского района.

В ГИБДД назвали причину ДТП в Тверской области, в котором, по последним данным, погибли 13 человек. ПО словам источника РИА "Новости" в ведомстве, инцидент произошел из-за того, что микроавтобус Ford выехал на встречную полосу. По словам губернатора, маршрутка была заказная, водитель с пассажирами ехал в сторону Твери. "Находясь практически наполовину на полосе встречного движения, даже больше, совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом", - отметил Руденя.

Он также заявил в эфире "Россия 24", что владелец маршрутки осуществлял незаконные перевозки. "Это частная компания, которая осуществляет незаконные пассажирские перевозки под видом заказных", - сказал он.

Участок дороги, где столкнулись автобус и маршрутка, находится в хорошем состоянии, в месте ДТП установлена камера видеонаблюдения для контроля скоростного режима", - отметил губернатор в эфире телеканала "Россия-24". "Но большое количество "заказных" (теневых) перевозок доставляет нам много проблем", - посетовал он. По словам губернатора, в области проводятся плановые проверки по "зачистке" рынка от теневых перевозок при помощи Минтранса и МВД.

По факту аварии Следственное управления СК РФ по Тверской области возбудило уголовное дело, сообщается на сайте ведомства. Дело завели по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель людей). На месте происшествия работают руководство и следователи регионального Следственного комитета. Уголовное дело о ДТП в Тверской области будет расследовать центральный аппарат.