"В Boeing-737 на 40-й минуте после вылета из Внуково выпали кислородные маски. Командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и вернулся во Внуково. Посадка прошла благополучно. Состояние пассажиров и экипажа нормальное", - рассказал собеседник агентства ТАСС. По его словам, сейчас самолет проверяют специалисты, компания готовит резервный борт.

Следственный комитет уже начал проверку по факту разгерметизации на борту самолета авиакомпании UTair. Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, "следственными органами ММСУТ СК организована доследственная проверка".

Пассажиры рейса UT705 рассказали телеканалу "360" об обстановке на борту в ходе ЧП и отметили отменную работу экипажа.

"Мы летели в нормальном, штатном режиме примерно час. В какой-то момент я почувствовала, что у меня начало очень резко закладывать уши, что обычно не происходит. После этого капитан объявил, что у нас аварийное снижение и в этот же момент выпали кислородные маски", - рассказала пассажирка рейса Людмила Зацаринная. По ее словам, самолет снижался минут 10. У многих болели уши, кричали дети - им было непривычно и страшно. "Затем мы снизились до какой-то безопасной высоты, вышли стюардессы, сказали, что мы возвращаемся в аэропорт. Мы были в масках те 10 минут, пока снижались, потом нам сказали, что их можно убирать. Все было спокойно, абсолютно нормально", - добавила она.

"Стюардессы потрясающе делали свою работу, - отметила женщина. - Приземлились, нас ждал автобус, рядом стояла скорая, еще какие-то аварийные службы. Привезли в терминал, здесь авиакомпания предложила полностью вернуть цену билета, либо взять ваучер на еду и воду и ждать, когда будет следующий рейс. Мы решили вернуть билет и полететь другой компанией".

СК проводит проверку по факту разгерметизации на борту самолета Москва — Берлин:https://t.co/wQNmANxgnl pic.twitter.com/vlmRbJaguJ — ТАСС (@tass_agency) June 4, 2019