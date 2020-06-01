Со слов очевидца, поговорившего с источником, следует, что накануне вечером на сопке еще была старая надпись "Агинское", а на утро появилась новая. Впрочем, ее быстро убрали. "Еще в 8:00 она [новая надпись] была, около 9:00 ее начали перекладывать", — сообщил собеседник портала.
В конечном счете название переделали в "Путинское", а позже — обратно в "Агинское".
ХАХАХА, все СМИ закрывают— Партия Прогресса РБ (@ProgressRB) June 1, 2020
на первом фото видно, как бегут люди разбирать буквы, сотрудники администрации наверное ))
В Агинском округе опровергли создание надписи про Путина на сопке pic.twitter.com/QUWuBWW2W1
В администрации поселка заявили, что надпись может быть обычным фотомонтажом. Но вскоре глава Агинского Андрей Дашин подтвердил, что снимки — настоящие. Комментируя инцидент, он предложил "вместе идти вперед и достойно с настоящей любовью относиться к своей малой Родине".
Как сообщает "МК в Чите", полиция уже разыскивает авторов надписи "Путин вор".
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