Вдова писателя Наталья Солженицына в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" сообщила, что надпись на памятнике восстановят в ближайшее время. Обращаться в полицию она не планирует.
Тех, кто натер буквы, она назвала "отморозками". "Они надпись не испортили, они, так сказать, поработали над ней. Это лишнее доказательство, насколько Солженицын жив и актуален. Чем больше они суетятся, тем больше к нему будет интерес", - сказала Солженицына.
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Кто-то специально натер буквы на памятнике. Ушлепки, чо...
Памятник писателю открыли в декабре прошлого года в сквере между домами 11 и 13 в Таганском районе, приурочив открытие к столетию со дня рождения Солженицына. На церемонии открытия присутствовал президент РФ Владимир Путин, который подчеркнул, что Солженицын "четко разделял подлинную, настоящую народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей", и противостоял любым проявлениям русофобии.
В конце 2017 года в Москве прошла серия одиночных пикетов против установки памятника писателю. Организаторами пикетов стали активисты так называемого левопатриотического движения "Суть времени", которые намерены были обратить внимание властей на то, что "большинство москвичей... негативно относится к литературному мифотворчеству Солженицына, сделавшему значительный "вклад" в очернение 70 лет советской истории России".
А перед установкой мемориальной доски на доме, в котором писатель был арестован после выхода в Париже романа "Архипелаг ГУЛАГ", на улице Солженицына развесили наклейки с текстом "Литературных власовцев вон из Москвы!".
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